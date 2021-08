Québec regroupe sous un même site des programmes pour personnes handicapées

MONTRÉAL — Québec fait un premier pas dans le regroupement des programmes et services destinés aux personnes handicapées.

Dans le site du gouvernement du Québec quebec-ca, la section quebec.ca/personnes-handicapees vise à simplifier l’accès aux divers programmes et services.

La section offre présentement plusieurs informations sur le transport adapté; l’habitation et le logement; l’emploi et le travail adapté; les études et la scolarité; la santé et les aides techniques; les loisirs, sports, tourisme et culture; la famille et le soutien aux personnes; de même que les mesures fiscales et les rentes.

La personne intéressée, sa famille ou un proche pourra par exemple y obtenir des renseignements sur l’adaptation d’un domicile, l’obtention d’une vignette de stationnement ou d’une rente d’invalidité.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a fait savoir lundi qu’au fil des mois et des années, d’autres ajouts seront intégrés pour, «à terme, regrouper l’ensemble des programmes et services gouvernementaux».

Déjà plusieurs ministères y ont collaboré, avec le Secrétariat du Conseil du trésor, sous la responsabilité de l’Office des personnes handicapées du Québec.