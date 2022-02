Québec: réouverture des casinos dès le 28 février, avec mesures sanitaires

MONTRÉAL — Loto-Québec annonce qu’elle accueillera la clientèle aux casinos de Montréal, de Charlevoix et du Lac-Leamy et aux salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières dès le 28 février prochain.

Le plan de déconfinement annoncé mardi dernier par le gouvernement du Québec permettra aussi à la société d’État de rouvrir le Casino de Mont-Tremblant le jeudi 3 mars.

Loto-Québec procédera également à la réactivation des appareils de loterie vidéo dans les bars au moment de leur réouverture ainsi qu’à la reprise des activités de Kinzo.

Les heures d’ouverture seront variables selon les établissements. La présentation du passeport vaccinal sera exigée et le port du masque sera obligatoire pour tous les employés dans les aires de jeu. Quant aux clients, ils seront soumis au port du masque ou du couvre-visage.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé mardi que le passeport vaccinal et le port du masque sont des mesures qui sont là pour rester.

La capacité d’accueil des casinos sera limitée à 50 %, mais l’ouverture des salles de spectacle aura lieu à 100 % de leur capacité, dans le respect des mesures sanitaires applicables.