Québec: retour du Défi pissenlits pour favoriser l’essor des insectes pollinisateurs

MONTRÉAL — Plusieurs dizaines de municipalités du Québec participent encore cette année au Défi pissenlits, une initiative d’apiculteurs qui consiste à inviter leurs citoyens à retarder la tonte de leur gazon pour favoriser l’essor des insectes pollinisateurs.

En ne coupant pas le gazon avant quelques semaines, les citoyens contribuent à offrir du nectar et du pollen à ces insectes grâce aux pissenlits naturellement présents dans les pelouses. Grâce à ce coup de pouce, les abeilles ont suffisamment d’énergie pour commencer la saison de pollinisation des plantes et favoriser grandement la pousse des fruits et des légumes.

Plutôt que de tondre le gazon aussitôt que les pissenlits sortent, les promoteurs du Défi pissenlits suggèrent d’attendre deux à trois semaines afin de nourrir les abeilles, de couper l’herbe et ensuite les pissenlits repousseront avec un renouveau de nectar et de pollen.

Chaque ville du Québec peut s’adapter selon son climat. Par exemple le mouvement en Gaspésie aura plutôt lieu au début du mois de juin tandis qu’à Montréal, il faudra probablement tondre avant la fin du mois de mai.

Le Défi pissenlits a été lancé en 2021 par Christina et David Lee, un couple d’apiculteurs propriétaires de l’entreprise Miel&Co à Portneuf, à l’ouest de Québec. Ils déplorent que le taux d’extinction des pollinisateurs est beaucoup plus élevé que la normale et ils affirment que la tonte plus tardive du gazon peut les aider.