Québec serre la vis à l’industrie des bars

MONTRÉAL — Inquiété par les événements des derniers jours, le gouvernement du Québec a décidé jeudi de serrer la vis à l’industrie des bars pour limiter la propagation de la COVID-19.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a ainsi annoncé que les bars devront cesser de vendre des boissons alcoolisées à minuit, au lieu de 3 h; que les clients qui s’y trouvent devront avoir quitté au plus tard à 1 h; que les bars ne pourront pas accueillir plus de 50 % de leur capacité légale; que la danse sera interdite; et que les clients devront rester assis pour consommer de l’alcool.

Ces mesures entreront en vigueur vendredi.

M. Dubé a dit bien comprendre que ces mesures déplairont aux propriétaires de bars, mais il a décrit un «compromis basé sur la prudence (…) difficile, mais acceptable». L’alternative, a-t-il rappelé, aurait été de fermer tous les bars.

Certaines associations de tenanciers se sont dites ouvertes à la tenue d’un registre de leurs clients, ce qui permettrait de rejoindre les gens présents plus rapidement en cas d’éclosion.

Le ministre Dubé a dit que ceux qui croient que la pandémie est terminée et qu’on peut baisser la garde commettent «une grave erreur».

«De ne pas suivre les consignes publiques, c’est faire preuve d’égoïsme, a-t-il lancé. En se laissant aller (…), on met la vie du monde en danger. On ne peut pas accepter ça après tous les sacrifices qui ont été faits par les Québécois.»

M. Dubé a rappelé qu’on a annoncé jeudi plus de 100 nouvelles infections, et ce pour la première fois depuis un bon moment.