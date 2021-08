Québec signale 759 nouveaux cas de COVID-19 depuis le bilan de vendredi

MONTRÉAL — Québec rapporte 759 nouveaux cas de COVID-19 et un décès lié au virus depuis le bilan de vendredi.

La santé publique a détecté 250 de ces nouveaux cas dans la journée de dimanche, 274 samedi et 235 vendredi.

Le bilan provincial est de 379 439 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 366 340 sont rétablies, et 11 242 décès.

On rapporte lundi 55 hospitalisations, une diminution de deux depuis le dernier bilan. Un personne de moins se trouve aux soins intensifs, ce qui porte le total à 14.

En tout, 13 678 prélèvements ont été réalisés samedi.

En ce qui concerne la vaccination, 134 401 doses ont été administrées depuis le dernier bilan, dont 28 804 doses dans les dernières 24 heures, pour un total de 11 493 301 depuis le début de la campagne de vaccination. À ces doses, s’ajoutent 44 706 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 74,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 84,7 % ont reçu au moins une dose et 71,8 % sont adéquatement vaccinés.