Québec signe un nouveau Partenariat 2020-2024 avec les municipalités

QUÉBEC — Le gouvernement Legault a signé une nouvelle entente avec les municipalités qui contribue à diversifier leurs sources de revenus.

Le Partenariat 2020-2024 a été entériné mercredi, lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, en présence du premier ministre François Legault, des associations représentant les municipalités, et des maires de Québec et de Montréal.

Il reconduit les mesures de l’Accord de partenariat avec les municipalités 2016-2019, en plus de transférer aux municipalités un montant qui représente l’équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ, pour un total estimé à 660 millions $ sur cinq ans.

Dans l’attente des retombées de cette nouvelle mesure, un montant de 70 millions $ est accordé aux municipalités pour 2020-2021.

De plus, le gouvernement entend soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi pour créer le Fonds régions et ruralité, qui serait constitué notamment à partir du Fonds de développement des territoires et du Fonds d’appui au rayonnement des régions. Il serait doté d’une enveloppe de 1,3 milliard $ sur cinq ans.

En vertu du nouveau partenariat, les sommes accordées en 2021-2022 pour le Fonds de développement économique de Montréal et le Fonds de la région de la Capitale-Nationale seront reconduites de 2022 à 2024.

Le Programme de partage de revenus des redevances sur les ressources naturelles sera bonifié de 4 millions $ la première année, et de 13 millions $ pour les suivantes.

Le Programme de péréquation municipale sera quant à lui bonifié de 2 millions $ la première année, puis de 7 millions $ les années suivantes.

Les compensations qui tiennent lieu de taxes pour les terres publiques seront augmentées de 1,5 million $ la première année, puis de 5 millions $ les années suivantes.

Enfin, le partenariat prévoit 200 millions $ en 2020 pour l’aide à la voirie locale, en plus des 50 millions $ attribués annuellement.