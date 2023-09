Québec signe une entente pour le chemin de fer de la Gaspésie

QUÉBEC — Une entente de 35 millions $ a été signée entre Québec et la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour la voie ferrée qui, à terme, devrait relier Matapédia à Gaspé.

Le montant contribuera notamment au remplacement de ponceaux et de rails, à l’amélioration du drainage et au rehaussement de ballast entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, souligne qu’il s’agit d’une bonne nouvelle supplémentaire dans ce «grand projet de développement durable pour la région».

Le chemin de fer de la Gaspésie s’étend sur 325 kilomètres de voie ferrée entre Matapédia et Gaspé. Le tronçon reliant Matapédia et Caplan est actuellement en exploitation, alors que des travaux sont en cours pour la portion reliant Caplan à Port-Daniel-Gascons, dont l’ouverture est prévue en 2024.

En juin, un investissement de 871,8 millions $ a été confirmé pour l’ensemble du projet, divisé en trois tronçons et afin d’assurer la mise en service du dernier d’entre eux, entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé en 2026.

Plusieurs travaux de cette section sont liés à des enjeux propres aux conditions géologiques et côtières de la Gaspésie. Par exemple, la voie ferrée emprunte des bancs de sable sur près de 15 km, dont certains segments ont été submergés, signale la page web du projet sur le site du ministère des Transports.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) est l’exploitant de ce réseau, principalement utilisé pour le transport de marchandises.