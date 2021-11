Québec solidaire a une nouvelle présidente: Alejandra Zaga Mendez

QUÉBEC — L’ex-candidate pour Québec solidaire (QS) dans Bourassa-Sauvé, Alejandra Zaga Mendez, est la nouvelle présidente du parti.

Mme Zaga Mendez a été élue dimanche, au congrès de QS. Elle est une experte dans le domaine de l’environnement, possédant notamment un doctorat en développement durable et conservation.

Elle a été la candidate de QS dans la circonscription de Bourassa-Sauvé en 2018 et a occupé plusieurs postes au sein de la direction politique et du comité de coordination national du parti.

Mme Zaga Mendez remplace Nika Deslauriers, qui a tiré sa révérence dimanche, après avoir oeuvré cinq ans à titre de présidente. L’ancien député Amir Khadir lui a rendu un vibrant hommage.

Il a rappelé les débuts difficiles de QS il y a 15 ans, soulignant que Mme Deslauriers avait été à ses côtés pour «construire les échelons» et faire «toutes les guerres».

M. Khadir a remercié Mme Deslauriers pour son «dévouement et son abnégation», qui aura ultimement aidé le parti, selon lui, à faire «irruption» à l’Assemblée nationale en 2018.

QS compte actuellement 10 députés au parlement.

Sur sa page Facebook, Mme Zaga Mendez a promis d’être une présidente «de terrain, en étant le pivot entre nos forces militantes, la direction du parti et le travail parlementaire».

Elle s’est engagée à «faire rayonner notre projet et mener la plus grande campagne électorale de notre histoire en 2022» en plus d’assurer que QS sera «toujours au front des luttes climatiques».

Le congrès de QS se poursuit dimanche après-midi.