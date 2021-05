Québec solidaire demande à ses membres de se prononcer sur une faction du parti

MONTRÉAL — Le torchon brûle entre l’exécutif de Québec solidaire (QS) et son controversé Collectif antiraciste décolonial (CAD).

Une motion de blâme à l’égard du CAD sera proposée au prochain conseil national du parti, étant donné que le groupe n’a pas «de réelle volonté de collaboration avec le reste du parti», soutient le conseil exécutif du parti.

Dans un document transmis aux associations du parti, l’exécutif incite le conseil national à «exiger que le CAD se conforme dans les plus brefs délais aux statuts du parti et à ses valeurs fondamentales, afin que Québec solidaire demeure un lieu d’implication sain et inclusif pour tous et toutes».

Et si ce n’est pas fait rapidement, l’accréditation du CAD au sein du parti sera remise en question, indique-t-on.

Dans le document, le conseil exécutif détaille «l’historique» des déboires du CAD.

Dans les derniers mois, le collectif a notamment associé un journaliste de La Presse Canadienne à la «droite extrême» et à la «fachosphère».

Il a aussi donné son appui au controversé professeur de l’Université d’Ottawa Amir Attaran, et il a carrément envoyé une mise en demeure au parti, évoquant une «campagne de diffamation» contre le groupe.

Par conséquent, l’exécutif souhaiterait que les membres se prononcent au conseil national, qui se déroulera les 15 et 16 mai prochains.

«Nous souhaitons vivement rétablir un climat sain de militance au sein de notre parti, et nous croyons malheureusement que cela passe par une condamnation des agissements du CAD dans les derniers mois», est-il écrit dans le document.