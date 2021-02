Québec solidaire présente un plan de relance économique de 8,7 milliards $

QUÉBEC — À quelques semaines du dépôt du budget, Québec solidaire (QS) présente son propre plan de relance évalué à 8,7 milliards $ et basé sur l’embauche massive dans le secteur public.

Lors d’une conférence de presse virtuelle mardi, les porte-paroles du parti, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont proposé d’embaucher 100 000 personnes notamment en santé et en éducation.

Ils le feraient sans augmenter les cibles d’immigration.

Ces personnes qui seraient embauchées sur plusieurs années habitent déjà le Québec, a plaidé M. Nadeau-Dubois.

Il prend l’exemple des psychologues qui se sont rués massivement vers le privé dans les dernières années et qu’il voudrait ramener au public.

Le plan de relance économique de QS serait financé à 100 % par de nouveaux revenus provenant principalement des entreprises et des grandes fortunes.

QS exclut donc totalement des hausses de taxes et d’impôts pour le contribuable moyen.

La plupart de ses propositions sont déjà connues: on n’a qu’à penser à l’impôt de pandémie pour les grandes entreprises qui ont vu leurs profits croître durant la crise et à l’impôt sur les grandes fortunes.

Le parti reprend aussi une vieille idée, celle de créer Pharma-Québec, une société d’État dont le mandat serait d’assurer l’autosuffisance médicale du Québec.

Comme on pouvait s’y attendre, le plan intitulé «Se relever ensemble» propose que la solidarité continue d’être l’«étoile du Nord» pour la construction du Québec d’après pandémie.

«On met le premier ministre François Legault au défi», a déclaré Mme Massé.

«Pour la relance économique du Québec, M. Legault doit arrêter de faire de la politique à la petite semaine et présenter à la population un plan qui se tient et qui sera basé sur les leçons apprises durant la crise.»

Le budget 2021-2022 du gouvernement du Québec sera déposé plus tard que prévu cette année, et sera rendu public, exceptionnellement, sans la présence de hordes d’experts et d’observateurs.

Mardi, M. Nadeau-Dubois a dit s’inquiéter que le gouvernement privilégie l’aide aux entreprises au détriment des services sociaux et du renforcement du filet de protection sociale.