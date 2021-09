Québec solidaire propose un «pacte» pour aider les premiers acheteurs

SHERBROOKE, Qc — Pour «calmer la folie de la spéculation immobilière», Québec solidaire souhaite l’adoption d’une série de mesures pour protéger les jeunes familles souhaitant devenir propriétaires.

En marge de leur caucus parlementaire qui se tient à Sherbrooke, le parti a annoncé vouloir présenter cet automne «un pacte pour les premiers acheteurs».

Ce plan propose une limite sur la commission des courtiers immobiliers, un délai minimum pour le dépôt d’une offre d’achat et l’obligation de procéder à une inspection avant achat. QS suggère aussi des offres d’achat transparentes pour contrer la surenchère et l’obligation de la garantie légale sauf dans les cas de succession.

«Ces mesures, c’est le strict minimum. Ce sont des mesures d’urgence pour calmer la folie de la spéculation. À terme pour régler la crise du logement, ce qu’il va falloir, c’est bien plus que ça; il va falloir changer de gouvernement. La CAQ a livré les jeunes familles aux spéculateurs et aux requins de la finance», a soutenu le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, jeudi.

Le député de Gouin souhaite que le rêve de devenir propriétaires redevienne possible pour sa génération, comme cela a été possible pour ses grands-parents et parents.

«Pour ma génération, le rêve de la propriété, c’est le cauchemar de l’endettement», a-t-il affirmé, citant que sur l’île de Montréal un couple devait gagner un revenu de plus de 212 000$ pour acheter une maison unifamiliale.