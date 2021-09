Québec solidaire propose une «loi anti-pipeline» pour éviter un autre GNL Québec

SHERBROOKE, Qc — Québec solidaire veut imposer l’environnement en tête des débats de la prochaine rentrée parlementaire. Le deuxième parti d’opposition entend déposer un projet de loi en vue d’interdire toute nouvelle construction en matière de gaz et de pétrole.

Le parti souhaite éviter un autre projet comme celui de GNL Québec — une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay — qui a été rejeté cet été par le gouvernement Legault.

«Nous allons déposer une loi qui va nous permettre de dire non à de la nouvelle infrastructure, une loi anti-pipeline au Québec, pour qu’ensemble, toute l’Assemblée nationale, dise non. GNL Québec, ce genre de projet là au Québec, plus jamais. On n’en veut plus, on est en 2021», a annoncé mercredi la co-porte-parole et responsable de la transition énergétique chez QS, Manon Massé.

Les 10 députés solidaires sont réunis dans un hôtel de Sherbrooke pour les deux prochains jours afin de discuter de la rentrée parlementaire prévue le 14 septembre.

À ses collègues en début de caucus, le nouveau chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a soutenu qu’il fallait rivaliser d’audace pour imposer des sujets autres que la pandémie.

«Le virus est là pour rester. Il va falloir apprendre à marcher et mâcher de la gomme en même temps. Ça veut dire, oui lutter contre la pandémie, mais en même temps lutter contre les changements climatiques.»