Québec solidaire reproche à l’Alberta de tenir un congrès sur le pétrole

Québec solidaire (QS) s’est mêlé, mercredi, de la politique intérieure de l’Alberta, en lui reprochant d’accueillir le congrès mondial sur le pétrole du 17 au 21 septembre.

En point de presse à l’Assemblée nationale, la porte-parole de QS en matière d’environnement, Alejandra Zaga Mendez, a déclaré que l’Alberta aurait dû refuser de tenir ce grand sommet sur le pétrole.

La veille, elle avait déposé une motion dénonçant l’événement, mais le gouvernement Legault avait refusé d’en débattre pour ne pas justement se mêler des affaires de l’Alberta.

Les caquistes ont fait valoir qu’on ne pouvait pas «utiliser» l’Assemblée nationale pour «faire la leçon» aux autres provinces canadiennes.

Mercredi matin, Mme Zaga Mendez a déploré que le congrès mondial sur le pétrole soit, en plus, financé par le gouvernement fédéral, et donc, par tous les contribuables canadiens, incluant les Québécois.

«En ce moment, on est devant une crise climatique mondiale. L’objectif, c’est sortir du pétrole le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré. Ça n’a pas lieu d’être devant une crise environnementale aussi urgente.»