Québec solidaire se met en route pour l’élection générale de 2022

QUÉBEC — La machine se met en branle à Québec solidaire (QS) en vue des prochaines élections générales de 2022.

Le parti va réunir 200 de ses membres ce week-end en conseil national virtuel ayant comme thème «Se relever ensemble».

L’objectif est de jeter les bases d’une plateforme électorale, pour ensuite compléter le travail en novembre. Déjà, l’environnement se hisse au sommet des priorités, indique Gabriel Nadeau-Dubois.

En entrevue à La Presse Canadienne, le co-porte-parole de QS reconnaît toutefois que le parti doit d’abord et avant tout régler un conflit interne.

C’est que le torchon brûle entre l’exécutif de QS et son Collectif antiraciste décolonial (CAD), qui a récemment envoyé une mise en demeure à son propre parti en se disant victime de «diffamation».

Une motion de blâme à l’égard du CAD sera proposée au conseil national, étant donné que le groupe accrédité n’a pas «de réelle volonté de collaboration avec le reste du parti», soutient l’exécutif.

Dans le document, le conseil exécutif détaille «l’historique» des déboires du CAD.

Dans les derniers mois, le collectif a notamment donné son appui au controversé professeur de l’Université d’Ottawa Amir Attaran, et associé un journaliste à la «droite extrême» et à la «fachosphère».

Ce n’est pas le premier débat houleux à faire rage à l’intérieur du parti, affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Il compare les récents événements au débat de 2017 sur la possibilité de conclure une alliance avec le Parti québécois (PQ).

«C’est un débat qui est vif, donc en ce sens-là, il ressemble à celui qu’on a eu sur les pactes électoraux. Mais il y en a eu d’autres débats houleux à QS; ce n’est pas le premier, ce n’est pas le dernier.

«Moi, j’ai confiance qu’on va le trancher démocratiquement, qu’on va tourner la page et qu’on va se relever les manches en vue de la prochaine élection», dit-il.

QS rejette l’étiquette de parti chicanier et promet de ratisser large aux prochaines élections (les jeunes, «ce ne sera pas suffisant»). Le parti est-il à la croisée des chemins?

«QS est toujours à la croisée des chemins, répond M. Nadeau-Dubois. On l’a été avant la dernière élection. (…) Il fallait accélérer le rythme de notre croissance pour rester pertinents.

«C’était un énorme test (…) et on a réussi ce test-là en 2018. On est sorti de Montréal. (…) On a maintenant la moitié de notre caucus qui est à l’extérieur de Montréal.»

Le recrutement des candidats s’amorcera bientôt; les 10 députés de QS comptent se représenter en 2022.