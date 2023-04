Québec souhaite aider les commerces à devenir «amis des aînés»

MONTRÉAL — Dans moins de dix ans, plus d’un consommateur sur quatre aura 65 ans ou plus. Cela représente plus de deux millions de clients auxquels il faudra répondre. Ce faisant, Québec a récemment annoncé la publication d’un guide pratique à l’intention des commerçants qui pourraient s’afficher comme étant «amis des aînés».

L’initiative de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, vise à outiller les gestionnaires de commerces et de centres commerciaux pour qu’ils «améliorent l’expérience de leur clientèle aînée».

«Ce guide est un outil très pertinent pour soutenir les commerces dans le déploiement de mesures qui permettront aux personnes aînées de se sentir bien accueillies. En plus de déployer une approche respectueuse et sensible à leurs besoins, ce qui constitue une excellente pratique de bienveillance à leur égard, devenir commerce « ami des aînés » permet de gagner la confiance de la clientèle et de conserver sa fidélité», a souligné dans un communiqué la ministre Bélanger.

Celle-ci estime que la clientèle aînée «se distingue par sa grande loyauté envers les commerces qui lui offrent un service à la hauteur de ses attentes» et que la plupart des mesures proposées dans le guide sont réalisables à peu ou pas de frais.

Parmi celles-ci, notons l’aménagement d’espaces de circulation plus larges et désencombrés, l’affichage en plus gros caractères, des espaces pour s’asseoir, un service à la clientèle adapté, etc.

«On fait plein d’initiatives pour la transition numérique, pour mieux comprendre les milléniaux, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas non plus mettre en lumière les besoins d’une tranche de population comme les [aînés]», a commenté en entrevue le président-directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, Charles Milliard.

