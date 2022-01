Québec souhaite toujours le retour en classe en présentiel le 17 janvier

MONTRÉAL — Québec souhaite toujours un retour en classe en présentiel le 17 janvier pour les élèves du primaire et du secondaire, qui recevront chacun une boîte de tests rapides à leur retour en classe.

Une autre boîte de cinq tests leur sera également remise en février. Cette distribution a pour objectif de permettre aux parents de tester leur enfant avant de l’envoyer en classe s’il présente des symptômes de la COVID-19.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a également précisé en point de presse que les enseignants seront ajoutés à la liste des personnes admissibles au dépistage de la COVID-19 par le biais de test PCR à compter du 15 janvier.

Les élèves et les enseignants devront continuer de porter un masque chirurgical en tout temps, sauf au moment des repas. Ceux-ci continueront de leur être fournis, et le ministre a indiqué que les écoles en auront suffisamment pour en remettre plus de deux par élève par jour, au besoin.

M. Roberge a toutefois noté que la santé publique ne recommandait pas pour l’instant le port du masque N95 par les enseignants.

Les examens du ministère prévus tôt en janvier pour certains élèves seront par ailleurs repoussés aux semaines du 24 et du 31 janvier. Pour ce qui est des bulletins, une période de grâce de deux semaines est accordée, de sorte qu’ils pourront être remis le 11 février.