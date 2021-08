Québec suggère aux employeurs de reporter la reprise du travail en présentiel

QUÉBEC — Les autorités de Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec recommandent aux employeurs de déplacer à une date ultérieure la mise en œuvre de leur plan de retour au travail en présentiel pour leurs employés, jusqu’à ce que la situation épidémiologique liée à la COVID-19 soit plus favorable.

Les autorités expliquent que dans le contexte de recrudescence du nombre de cas de COVID-19 qu’entraîne la quatrième vague en cours, ainsi que la présence marquée du variant Delta au sein de la population, il serait plus prudent de repousser le retour progressif des employés dans les milieux de travail qui s’est amorcé récemment.

Ce variant, plus contagieux et plus virulent, représente actuellement plus de 50 % des cas au Québec.

La Santé publique et le ministère ajoutent que cette recommandation de report du travail en présentiel sera réévaluée au début du mois d’octobre.

Les autorités ont constaté qu’une grande partie des éclosions observées lors des précédentes vagues de cas se sont déroulées dans les milieux de travail.

De plus, les prochaines semaines seront marquées par la rentrée scolaire, ce qui implique une augmentation des contacts et de leur impact imprévisible sur la situation épidémiologique.