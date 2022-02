Québec transforme le CAPRES en Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur

Québec veut améliorer les taux de diplomation aux niveaux collégial et universitaire et annonce la création de l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur (ORES).

Il ne s’agit toutefois pas d’un nouvel organisme, mais bien de la transformation d’un organisme existant, en l’occurrence le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES).

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a précisé lors de l’annonce de la création de l’Observatoire, lundi, que l’on vise à rehausser le taux de diplomation au niveau collégial, qui est présentement de 64 %, à 70 % d’ici cinq ans. Au niveau universitaire, ce taux est de 80 % au baccalauréat et on souhaite l’amener à 84 % sur la même période.

Le CAPRES, qui a pour mission «d’œuvrer au développement d’une culture de l’accessibilité, de la persévérance et de la réussite en enseignement supérieur au Québec», selon son énoncé de mission, cédera donc sa place à l’Observatoire à compter de l’automne prochain. L’Observatoire sera ainsi intégré au Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur du gouvernement Legault.

La mission, les objectifs et les activités des deux organismes se ressemblent étrangement, mais l’Observatoire bénéficiera de huit employés plutôt que les deux actuellement à l’emploi du Consortium. La ministre McCann a ainsi annoncé un ajout de 2,85 millions $ sur trois ans pour soutenir, entre autres, cet accroissement de personnel.

Ces activités consistent, notamment, en une veille et la diffusion des différentes études et recherches qui portent sur l’accessibilité, la persévérance et la réussite, procéder au transfert des connaissances avec les institutions et d’être une référence pour des évolutions vers de meilleures pratiques dans les institutions d’enseignement supérieur.