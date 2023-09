Québec transforme les centres de vaccination en centres de prélèvements

MONTRÉAL — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé vendredi matin qu’une centaine de centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie vont changer de vocation pour effectuer aussi des prélèvements.

En visite à Jonquière, le ministre a décrit le projet de ces «nouveaux» points de service locaux comme un autre moyen de désengorger les hôpitaux.

En plus de continuer d’administrer des vaccins de toutes sortes, ces endroits effectueront des prélèvements sanguins, de selles et d’urine. On pourra aussi y dépister des infections, dont celles liées aux streptocoques du groupe A.

Les services déjà offerts vont aussi demeurer en place, comme la vaccination contre la COVID-19, l’influenza et le zona ainsi que la distribution de tests de dépistage rapides.

Par voie de communiqué, on mentionne que «ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de tirer profit des bonnes pratiques déployées dans les dernières années afin de pérenniser l’expérience positive vécue» dans les centres de vaccination.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.