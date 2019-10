Québec: un homme de 22 ans dont on craint pour la sécurité a disparu à Québec

QUÉBEC — La police demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de Québec qui a été porté disparu à l’heure du midi, dimanche.

Karl Lapointe a été vu la dernière fois à proximité de la Maison de Lauberivière, sur la rue Saint-Paul, qui a pour mission d’offrir des services d’hébergement, de repas et de réinsertion sociale aux personnes dans le besoin. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dit avoir des raisons de craindre pour la sécurité du jeune homme.

Karl Lapointe, qui a la peau blanche, mesure 1m70, pèse environ 63kg et a les cheveux bruns, longs et attachés. Il a les yeux bleus et s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portant un gilet en coton ouaté bleu-gris et des jeans bleus.

Toute personne ayant des informations qui permettraient de localiser Karl Lapointe est invitée à composer les numéros de téléphone 418-641-2447 ou 1-888-641-2447.