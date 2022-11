Québec: une altercation mardi soir fait un mort et deux blessés, deux arrestations

QUÉBEC — Une violente altercation ayant impliqué plusieurs personnes a fait un mort et deux blessés en milieu de soirée, mardi, dans une résidence de Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) signale que deux hommes impliqués dans l’altercation ont été arrêtés.

La police a été informée des événements vers 21h10 lorsqu’un appel a été logé au central téléphonique d’urgence 911.

À leur arrivée à la résidence située sur le chemin Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Sacrement, les policiers du SPVQ ont constaté qu’un homme âgé dans la trentaine avait perdu la vie. Son corps présentait des marques de violence.

Quant aux deux personnes blessées, un homme âgé dans la quarantaine et une femme dans la cinquantaine, on ne craignait plus pour leur vie, tôt mercredi matin.

Des enquêteurs du module des crimes majeurs du SPVQ ont entrepris leur travail afin de déterminer ce qui s’est passé et l’implication exacte de chacune des personnes impliquées dans les événements. Des techniciens en identité judiciaire, des membres de l’unité canine et des patrouilleurs du SPVQ étaient également sur place mercredi.

Un poste de commandement mobile du SPVQ a aussi été déployé près de la résidence.