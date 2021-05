Québec va de l’avant avec la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans

Québec confirme que la vaccination contre la COVID-19 des jeunes de 12 à 17 ans peut aller de l’avant et précise que leur première dose sera administrée avant la fin de l’année scolaire.

L’objectif est également de leur donner la seconde à la rentrée de septembre, a ajouté le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il vise aussi à vacciner un maximum d’entre eux — ils sont plus de 500 000 — directement dans leurs écoles.

Il a fait cette annonce en conférence de presse jeudi, aux côtés du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la campagne québécoise de vaccination, Daniel Paré.

Cette décision survient au lendemain de l’approbation par Santé Canada du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les 12 à 15 ans. Il avait auparavant été approuvé pour les 16 ans et plus. Pour le moment, il s’agit du seul vaccin autorisé pour ce groupe d’âge.

M. Dubé a déclaré jeudi que la Santé publique du Québec a donné le feu vert à la vaccination de ce groupe d’âge, par un avis verbal. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) va bientôt en préciser les modalités, soit la semaine prochaine, a ajouté le ministre.

Plus de détails seront offerts à ce moment-là, avec le concours du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a promis M. Dubé, convaincu que les «parents vont se poser des questions».

«C’est une très bonne nouvelle», a souligné le ministre Dubé. «Les équipes de Daniel Paré sont déjà en préparation.»

La vaccination des jeunes du secondaire permettra-t-elle d’éliminer le port du couvre-visage à l’école en septembre? La situation épidémiologique sera évaluée avant la rentrée, mais «c’est sûr qu’on pense qu’on pourra faire certains assouplissements» dans les écoles, a répondu Dr Arruda, sans se prononcer davantage.

Si l’objectif de Québec est de vacciner les jeunes dans leurs écoles secondaires, dans certains cas, il sera toutefois plus simple de les envoyer dans un centre de vaccination, a reconnu M. Paré qui parle d’un mode «hybride».

La vaccination des adolescents ne retardera pas l’administration des deuxièmes doses à ceux qui ont déjà reçu la première: les livraisons confirmées de vaccins — au-delà de nos espérances, a dit M. Paré — permettent de mener les deux étapes de front.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 va bon train: 40 % de la population québécoise a reçu au moins une dose. L’objectif de deuxièmes doses demeure de 500 000 d’ici le 24 juin.

Actuellement, tous les Québécois de 40 ans et plus sont appelés à prendre un rendez-vous et les plus jeunes auront bientôt leur tour, au plus tard le 14 mai.

Autres nouveautés

Les Québécois auront très bientôt une preuve numérique de leur vaccination, qui pourra servir lors de voyages à l’extérieur du pays.

Dès le 13 mai, ceux qui ont déjà reçu une dose de vaccin recevront un courriel leur demandant s’ils veulent obtenir un code QR — un type de code barre en deux dimensions — qui en fera état.

Il ne s’agit pas d’un «passeport vaccinal», mais d’une preuve qui ne risque pas d’être égarée comme le bout de papier remis lors de l’inoculation. Ce dernier sera toutefois quand même distribué au site de vaccination.

La Santé publique précisera bientôt son usage, a-t-il été promis. M. Arruda dit vouloir vérifier certains enjeux éthiques et s’assurer qu’il ne servira pas à priver des gens d’emplois, par exemple. Les autorités n’étaient pas prêtes à confirmer si le code QR pourrait être utilisé, par exemple, pour donner accès à un festival ou à un restaurant.

Par ailleurs, les moniteurs de camps de jour et de camps de vacances ont été ajoutés à la liste des travailleurs essentiels et pourront, dès vendredi, prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination. Ils devront y présenter une preuve d’emploi.