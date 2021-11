Québec va payer les étudiants dans certains domaines où la main-d’œuvre est rare

QUÉBEC — Pour résorber la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement Legault va payer les étudiants qui se dirigeront vers des «professions ciblées» en santé, en génie et en technologie de l’information, et ce, dès la session d’automne 2022.

Ces bourses incitatives seront octroyées après chaque session réussie à temps plein, selon la mise à jour économique dévoilée par le ministère des Finances du Québec, jeudi. Au collégial, un étudiant admissible recevra 1500 $ par session pour un total de 9000 $ pour un programme d’étude de trois ans.

À l’université, le montant octroyé sera de 2500 $ par session, ce qui représente une somme totale de 15 000 $ pour un programme de trois ans et de 20 000 $ pour un programme de quatre ans.

Le ministère prévoit que la mesure coûtera 1,7 milliard $ au Trésor public d’ici 2025-2026. Il s’agit de la plus importante part de l’enveloppe de 2,9 milliards $ sur cinq ans prévue pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement y consacrera aussi 988,6 millions $ à même les enveloppes budgétaires des différents ministères.

Avec ce plan, Québec veut «former, requalifier et attirer» près de 170 000 travailleurs dans certains domaines d’activité d’ici cinq ans. Les cinq secteurs ciblés sont: la santé et les services sociaux, l’éducation, les services de garde éducatifs à l’enfance, le génie et les technologies de l’information et la construction.

Pour combler ses propres besoins de main-d’œuvre, le gouvernement va accorder des primes pour favoriser le retour à l’emploi de professionnels à la retraite, notamment des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des enseignants et des éducatrices en service de garde. Le ministère prévoit consacrer 60,3 millions $ à cette mesure sur deux ans.

Pour un travailleur gagnant un salaire de 40 000 $, la prime salariale représenterait un revenu supplémentaire de 2640 $ à 3156 $ pour une année, selon l’exemple donné dans la mise à jour économique.

Des zones d’innovation

Le gouvernement ajoute 444 millions $ supplémentaires sur cinq ans destinés au développement économique. Ce montant tient compte de la promesse de brancher tous les Québécois à l’internet haute vitesse d’ici septembre 2022, annoncée en juillet dernier pour un montant de 94 millions $.

Le ministère prévoit un montant de 100 millions $ pour lancer les premières zones d’innovation. Plusieurs projets ont été déposés et font l’objet d’une analyse. La mise à jour n’a pas donné plus de détails sur les secteurs visés, mais on affirme que des projets seront présentés «prochainement».