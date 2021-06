Québec verse plus de 42 millions $ pour des projets de rénovation du secteur hôtelier

RIVIÈRE-DU-LOUP, Qc — Québec donnera un coup de pouce à l’industrie touristique, durement touchée par la pandémie de COVID-19 depuis plus d’un an.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé mercredi une aide financière de 42 428 921 $ versée à 22 entreprises hôtelières situées dans plusieurs régions de la province.

Les sommes versées visent à soutenir les établissements dans 24 projets de rénovation ou d’amélioration de leurs équipements ou d’infrastructures.

La contribution financière se fera sous forme de prêt et sera versée dans le cadre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

L’Hôtel Bonaventure à Montréal, le Mariott Residence Inn à Laval et l’Auberge St-Antoine à Québec obtiendront chacun 5 millions $ pour des travaux de rénovation, tandis que l’Hôtel du Vieux-Québec recevra 4 676 000 $ pour rénover ses chambres, ses salles de réunion, ses aires communes et l’immeuble.

L’auberge Étoile-sur-le-lac à Magog aura droit à 4 millions $ pour des rénovations intérieures et extérieures et l’Hôtel Manoir de la Terrasse à Québec obtiendra 2 570 000 $ pour des rénovations complètes, ainsi que l’ajout de salles et de commodités pour la clientèle d’affaires.

Plusieurs autres établissements recevront des sommes de 273 000 $ ou plus.

«Aujourd’hui, notre gouvernement et le secteur hôtelier lancent un message commun: la relance se prépare dès maintenant et, ensemble, nous agissons pour que celle-ci soit à la hauteur de nos ambitions pour le Québec», a déclaré la ministre Proulx par communiqué.