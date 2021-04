Québec veut vendre ses parts dans une entreprise qui poursuit le gouvernement

Québec cherche à se débarrasser de sa participation dans une entreprise qui poursuit le gouvernement.

Investissement Québec possède une participation dans Gaspé Énergies, une entreprise qui poursuit le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sur son refus d’autoriser l’exploration d’hydrocarbures à moins de 1000 mètres d’un milieu hydrique.

«Il y a un investissement, (…) cette compagnie nous poursuit et cet argent-là sert donc à nous poursuivre, a dénoncé la députée Ruba Ghazal, de Québec solidaire (QS), à la période de questions. Ça n’a pas de bon sens. On finance un procès intenté contre nous-mêmes.»

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a assuré qu’il n’y aura pas de nouvelle injection de fonds et qu’il serait ravi de se départir de cette participation.

«On doit défendre les intérêts du Québec, alors c’est sûr qu’on ne mettra pas d’argent additionnel. C’est sûr que s’il y avait un acheteur, nous vendrions, mais il n’y a personne qui se présente. (…) Si on peut trouver un acheteur, on va être les plus heureux de le faire.»

Gaspé Énergies a demandé un permis d’exploration du puits Galt numéro 6, près de Gaspé. C’est ce permis qui lui a été refusé par le ministre des Ressources naturelles.

Gaspé Énergies demande également à la Cour du Québec d’invalider l’article 23 du Règlement sur l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre. L’article 23 interdit un forage à moins de 1000 mètres d’un cours d’eau.