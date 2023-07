Québecor retire toutes ses publicités de Facebook et Instragram

MONTRÉAL — Québecor retire dès maintenant toutes ses publicités des plateformes de Meta, Facebook et Instagram, pour protester contre les moyens de pression du géant de la technologie.

Dans la foulée de l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne à Ottawa, Meta a décidé de bloquer tout le contenu journalistique canadien sur ses plateformes.

Dans un communiqué transmis mercredi matin, Québecor dit qu’un tel comportement «ne peut être toléré».

«En raison des actions de Meta qui refuse catégoriquement de s’engager à négocier, Québecor annonce qu’elle retire dès maintenant, et ce jusqu’à nouvel ordre, tous les investissements publicitaires de ses filiales et de ses unités d’affaires sur les plateformes Facebook et Instagram», a annoncé l’entreprise.

Québecor ajoute que la décision de Meta «allait à l’encontre de toutes valeurs éthiques de n’importe quelle société croyant à l’importance d’avoir accès à un contenu fiable et de qualité, nécessaire à une saine démocratie.»

Québecor incite par ailleurs les autres entreprises, gouvernements et institutions à lui emboîter le pas.

Meta n’est pas la seule entreprise technologique à avoir réagi à l’adoption de la loi du gouvernement Trudeau. Google, un autre géant visé par la pièce législative, a sévi de son côté en retirant les liens des nouvelles de son moteur de recherche.