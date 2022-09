Quel avenir pour la monnaie papier à l’effigie de la reine?

LONDRES — La reine Elizabeth II est représentée sur les billets et les pièces britanniques depuis des décennies. Son portrait a également été présenté sur des devises dans des dizaines d’autres endroits du monde, rappelant la portée coloniale de l’Empire britannique.

Alors que se passera-t-il après sa mort cette semaine? Il faudra du temps pour que le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres pays remplacent les monarques sur leur monnaie.

Mais cela ne signifie pas que les billets ne fonctionnent pas – ils fonctionnent.

Voici un aperçu de l’avenir de la monnaie papier à l’effigie de la défunte reine.

Changer de monarques

Le portrait de la reine sur les billets et les pièces britanniques devrait être remplacé par une image du nouveau roi Charles III, mais ce ne sera pas immédiat.

«Les billets actuels à l’effigie de Sa Majesté la Reine continueront d’avoir cours légal», a déclaré la Banque d’Angleterre. Une annonce sur la monnaie papier existante émise par la banque centrale du Royaume-Uni sera faite après la fin de la période de deuil officielle de 10 jours.

La Royal Mint, qui est le fabricant officiel des pièces britanniques, a déclaré que toutes les pièces avec son portrait «ont toujours cours légal et restent en circulation», et que de plus amples informations seront fournies ultérieurement.

«Alors que nous respectons cette période de deuil respectueux, nous continuons à frapper des pièces comme d’habitude», a indiqué le Royal Mint sur son site Web.

Avec 4,7 milliards de billets de banque britanniques d’une valeur de 82 milliards de livres (95 milliards de dollars) en circulation et environ 29 milliards de pièces, l’argent britannique à l’effigie de la reine sera probablement en circulation pendant des années.

«Plutôt que de remettre toutes les pièces et tous les billets actuels, le processus sera progressif et de nombreuses pièces portant le portrait de la reine Elizabeth II resteront en circulation pendant de nombreuses années», selon Coin Expert, un site Web britannique de recherche sur les pièces de monnaie.

Après que Charles aura pris la couronne lors de son couronnement, un nouveau portrait devra être réalisé pour être utilisé sur les billets et les pièces redessinés, a indiqué le site Web.

Les pièces le représentant le montreront tourné vers la gauche, remplaçant le regard vers la droite de la reine conformément à la tradition datant du XVIIe siècle. Il dicte que les monarques soient représentés de profil et dans le sens opposé à leurs prédécesseurs.

Qu’en est-il des autres pays?

Les monnaies d’autres nations qui présentent la reine – des dollars australiens, canadiens et béliziens – seront également mises à jour avec le nouveau monarque, mais le processus pourrait prendre plus de temps, car «il est beaucoup plus facile d’appliquer un nouveau design dans le pays d’où il provient, plutôt que dans d’autres pays où différentes juridictions peuvent avoir lieu», a expliqué le site Web Coin Expert.

La Banque du Canada a déclaré que son billet de banque actuel de 20 $, fait de polymère synthétique, est conçu «pour circuler pendant des années à venir».

«Il n’y a aucune obligation législative de changer la conception dans un délai prescrit lorsque le monarque change», a déclaré la Banque du Canada.

En général, lorsqu’un nouveau sujet de portrait est choisi pour de l’argent canadien, le processus commence par l’élaboration d’un nouveau dessin, et un nouveau billet est prêt à être émis «quelques années plus tard», a indiqué la banque.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle émettrait tout son stock de pièces représentant la reine avant que de nouvelles ne sortent avec l’image de Charles. La reine figure également sur le billet de 20 $, qui est «rarement» fabriqué et il n’est pas prévu «de détruire le stock ou de raccourcir la durée de vie des billets de banque existants simplement parce qu’ils montrent la reine», a déclaré la banque.

«Il faudra plusieurs années avant que nous ayons besoin d’introduire des pièces représentant le roi Charles III, et plus longtemps encore jusqu’à ce que les stocks de billets de 20 dollars soient épuisés», ajoute la banque.

La monnaie de la reine

Elle est apparue pour la première fois sur l’argent alors qu’elle était encore une princesse. C’était en 1935, lorsque le billet de 20 $ du Canada mettait en vedette la princesse Elizabeth, âgée de 8 ans, dont le grand-père, le roi George V, était alors le monarque, dans le cadre d’une nouvelle série de billets.

Les billets de 20 $ canadiens ont été mis à jour avec un nouveau portrait de la reine en 1954, un an après son couronnement, et son portrait a également commencé à apparaître sur d’autres devises à travers le monde, principalement les colonies britanniques et les pays du Commonwealth.

Les billets britanniques n’ont obtenu son image qu’en 1960, sept ans après son couronnement. C’est à cette époque que la Banque d’Angleterre a obtenu l’autorisation d’utiliser son image sur des billets de banque, en commençant par le billet d’une livre, bien que l’image formelle et royale ait été critiquée pour être trop sévère et irréaliste.

Elle est devenue le premier monarque à figurer sur les billets de banque britanniques. Les pièces de monnaie britanniques, quant à elles, présentent des rois et des reines depuis plus de 1000 ans.

Devises en dehors du Royaume-Uni

À un moment donné, la reine Elizabeth II est apparue sur au moins 33 devises différentes, plus que tout autre monarque, un exploit noté par les Records du monde Guinness.

Son image est toujours présente sur l’argent dans des endroits où elle reste une figure bien-aimée, comme le Canada, et l’Union Jack continue d’être incorporé dans certains drapeaux, comme c’est le cas en l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Elle se trouve également sur des billets et des pièces émis par la Banque centrale des Caraïbes orientales, l’autorité monétaire d’un groupe de petites nations comprenant Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et- les Grenadines.

D’autres endroits ont depuis longtemps cessé de mettre son visage sur leur monnaie. Après que la Jamaïque a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1962, sa banque centrale a remplacé la reine sur les billets papier par des portraits de héros nationaux tels que Marcus Garvey.

Aux Seychelles, la reine est remplacée par la faune locale sur les billets. Les Bermudes ont procédé à un remaniement similaire, bien que la reine conserve une place mineure sur les billets. Trinité-et-Tobago a remplacé ses armoiries par un blason après son accession à la république.

Les dollars de Hong Kong émis après que la Grande-Bretagne a rendu sa colonie à Pékin en 1997 présentent des dragons et des gratte-ciel chinois sur l’horizon du centre financier asiatique.