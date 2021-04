Quelque 2000 militants du NPD réunis pour un congrès virtuel de trois jours

OTTAWA — Des milliers de néo-démocrates seront réunis à compter de vendredi après-midi pour le début d’un congrès de trois jours.

Les quelque 2000 militants inscrits au congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) seront appelés à se prononcer sur 70 résolutions prioritaires qui pourraient se retrouver dans la prochaine plateforme électorale du parti.

Parmi elles, on retrouve des propositions pour «abolir les milliardaires» et pour augmenter le salaire minimum à 15$, mais aussi pour améliorer les soins de longue durée, rendre le transport en commun gratuit pour tous et annuler la dette fédérale des étudiants.

La section internationale risque de retenir l’attention, notamment parce que les militants veulent s’opposer à la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste.

Finalement, dans la section sur les modifications aux statuts et affaires internes du parti, on propose de remettre le mot «socialisme» dans le préambule de la constitution du parti. Le mot avait été retiré en 2013 sous le leadership de Thomas Mulcair.

Le congrès du NPD va réunir de nombreux chefs actuels provinciaux, qui prendront la parole tour à tour.

L’ancien chef du NPD fédéral, Ed Broadbent, va prononcer le premier discours à l’ouverture du congrès, vendredi. Il sera suivi des chefs du NPD du Yukon et du Manitoba.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, seul chef du NPD provincial à la tête d’un gouvernement, va s’adresser aux militants samedi. Il sera suivi des chefs du NPD de l’Ontario et de la Saskatchewan, ainsi que du syndicaliste Hans Marotte.

Puis, dimanche, ce sera au tour du chef du NPD, Jagmeet Singh, et de la cheffe du NPD en Alberta, Rachel Notley, de fouetter les troupes de façon virtuelle.