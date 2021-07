Quelque 3800 pompiers dans 120 municipalités adhèrent au SCFP

MONTRÉAL — Un grand syndicat qui représente 3800 pompiers dans 120 municipalités du Québec vient d’adhérer au Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ.

Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec a officialisé cette alliance avec le SCFP lors d’un congrès spécial au cours des derniers jours. Le vote a même été unanime en faveur de cette alliance.

Le SCFP représente déjà 70 % des employés dans les municipalités du Québec, soit plus de 35 000.

Daniel Pépin, président du Syndicat des pompiers et pompières du Québec s’est dit fier de la décision prise par ses membres, qui donnera plus de moyens au syndicat. Il y voit «une étape marquante» annonciatrice d’«une plus grande solidarité entre les pompiers et pompières de partout au Québec».

Plus tôt cette année, la Fraternité des travailleurs du préhospitalier, qui représente des ambulanciers paramédicaux, s’était aussi jointe au SCFP. Elle compte 1000 membres dans plusieurs régions du Québec.

Le SCFP compte 122 000 membres; la FTQ plus de 600 000.