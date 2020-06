Quelque 5000 masques fleurdelisés offerts à 3 organismes de bienfaisance

MONTRÉAL — Ce sont finalement 5000 masques fleurdelisés contre le coronavirus qui seront distribués gratuitement à trois organisations communautaires.

La campagne Le lys contre-attaque avait été lancée le 25 mai, dans le but de vendre au public des masques contre la COVID-19 aux couleurs du fleurdelisé pour la Fête nationale, le 24 juin.

Et, pour chaque couvre-visage vendu, un autre était confectionné et devait être distribué gratuitement à des organismes de bienfaisance, avaient alors expliqué les partenaires de cette campagne, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et Image Folie.

Ils ont ainsi fait savoir, vendredi, que ce sont 5000 masques qui vont avoir été distribués gratuitement, d’ici la Fête nationale, à Centraide du Grand Montréal, à la Maison du Père et à la Fondation mères du monde en santé.

La Maison du Père offre le gîte, des repas, des soins d’hygiène aux hommes adultes itinérants, en plus de pouvoir les référer vers des services de santé, le cas échéant.

La Fondation mères du monde en santé se donne comme mission de réduire la mortalité maternelle en Afrique, en améliorant notamment les conditions d’accouchement.