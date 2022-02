Quelques centaines de manifestants à Fredericton contre les mesures liées à la COVID

FREDERICTON — Quelques centaines de personnes ont klaxonné et agité des pancartes et des drapeaux canadiens près de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick vendredi pour protester contre les mesures de santé publique liées à la COVID-19, dans un convoi inspiré des manifestations de camionneurs et de leurs sympathisants à travers le pays.

Erika Walls a déclaré qu’elle s’était jointe à la manifestation devant la colline du Parlement à Ottawa il y a deux semaines et qu’elle était rentrée chez elle à Fredericton pour faire passer le message contre les restrictions liées à la pandémie.

«C’est la ségrégation de devoir montrer une preuve (de vaccination) et de ne pas être autorisée à aller n’importe où et à faire quoi que ce soit et les gens se font virer, a-t-elle fait valoir. Les soins de santé et les camionneurs ont été touchés par cela. Et cela dure depuis trop longtemps.»

Mike McHugh de Lincoln, au Nouveau-Brunswick, qui n’est pas vacciné, a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir été enfermé au cours des deux dernières années, ajoutant qu’il souhaitait la fin des exigences de vaccination.

«J’espère apporter une reconnaissance à notre cause et aider les camionneurs d’Ottawa et j’espère que bientôt les gens reviendront à la raison et se joindront à nous, et nous pourrons nous débarrasser de toutes les ordonnances», a-t-il affirmé.

Le premier ministre de l’Ontario a déclaré vendredi l’état d’urgence en réponse aux blocages en cours à Ottawa et à Windsor, en Ontario, mettant en garde contre les conséquences «graves» pour les manifestants qui ne partent pas. Des manifestations similaires ont eu lieu à travers le pays et sont prévues pour ce week-end.

La police de Fredericton a barricadé une rue devant l’Assemblée législative provinciale jeudi soir, et les écoles du centre-ville ont fermé en prévision de la manifestation.

Il n’y avait qu’environ 120 personnes alignées sur les trottoirs près de l’édifice de l’Assemblée législative vers le début de la manifestation vendredi à 13h00, mais celle-ci a pris de l’ampleur environ une heure plus tard lorsqu’un convoi de véhicules est arrivé.

À un moment donné, des véhicules se sont arrêtés à une intersection près de l’Assemblée législative et ont refusé de bouger. La police est intervenue et après environ 10 minutes de négociation, les véhicules ont recommencé à rouler. De nombreux véhicules étaient couverts de pancartes et de drapeaux et faisaient le tour du bloc en klaxonnant.

La police a déployé des ressources supplémentaires dans le but d’éloigner les véhicules indésirables du centre-ville, et cette semaine, le gouvernement provincial a adopté des règlements qui pourraient entraîner la saisie de véhicules et exposer les contrevenants à de lourdes amendes et à la suspension de leur permis.

Le trafic était, pour la plupart, dirigé loin des commerces du centre-ville.

Un homme qui habite près du lieu de la manifestation et qui ne voulait pas être identifié a dit croire que le convoi était petit par rapport aux autres manifestations qui ont pu avoir lieu dans le secteur de l’Assemblée législative au cours des 20 dernières années.

«Le syndicat des enseignants du Nouveau-Brunswick a fait plus de bruit, a-t-il dit. Cela ressemble plus à la fête du Canada avec tous les drapeaux.»

Pendant ce temps, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick a publié vendredi un communiqué dénonçant «l’occupation» à Ottawa.

Le président de la Fédération, Daniel Légère, a déclaré que les syndicats se sont battus pendant des générations pour le droit de manifester, mais que l’événement à Ottawa n’est pas une «manifestation pacifique». Il a déclaré que les résidants et les travailleurs de première ligne ont été victimes d’intimidation et de harcèlement et que les extrémistes de droite diffusent des messages contenant de la haine raciste.

«La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, ainsi que les syndicats de tout le pays, s’opposent d’une même voix aux messages ignobles et haineux en question et condamnent le harcèlement et la violence dont ne cesse de faire l’objet la population d’Ottawa», a écrit M. Légère.