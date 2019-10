Quelques citations tirées du débat des chefs au réseau TVA

MONTRÉAL — Voici quelques citations tirées du débat des chefs présenté mercredi soir au réseau TVA:

Justin Trudeau, Parti libéral

Sur la loi québécoise sur la laïcité:

«Nous allons défendre les droits des minorités. Ma perspective personnelle, c’est qu’une société libre ne devrait pas légitimiser la discrimination. Mais je ne vais pas fermer la porte comme gouvernement de défendre les droits des minorités.»

Sur l’aide médicale à mourir:

«On ne va pas aller en appel» de la décision de la Cour supérieure du Québec.

«On ne va pas enlever toutes les restrictions, non. Oui, on va faire plus d’étapes pour permettre plus d’accès.»

Sur la possibilité de décriminaliser d’autres drogues:

«Pas tout de suite.»

Andrew Scheer, Parti conservateur

Sur l’avortement:

«Les Québécois et Québécoises peuvent avoir confiance que, sous un gouvernement conservateur, on ne va pas rouvrir ce débat et l’accès ne va pas changer.

«La seule personne qui essaie de rouvrir ce débat, c’est les libéraux qui veulent importer des divisions des autres pays. J’ai été toujours clair. Comme gouvernement, nous n’allons pas rouvrir ce débat.»

À l’intention du Bloc:

«Malgré toutes vos bonnes intentions, vous ne pourrez jamais rien faire pour le Québec. (…) C’est nous qui allons instaurer ce rapport d’impôt unique.»

Sur le cannabis:

«C’est votre agenda secret, de légaliser et décriminaliser les drogues dures» – à l’intention de Justin Trudeau

«Nous avons voté contre ce projet de loi (sur la légalisation du cannabis), mais nous réalisons que c’est une nouvelle époque maintenant au Canada.»

À l’intention du Bloc:

«Malgré toutes vos bonnes intentions, vous ne pourrez jamais rien faire pour le Québec. Et comme a dit le père du Bloc, Lucien Bouchard, la présence du Bloc à Ottawa, ça dilue le pouvoir politique du Québec au sein de la fédération. Avec moi, les Québécois seront à la table des décisions.»

Yves-François Blanchet, Bloc québécois

Sur l’avortement:

«Je pense que des valeurs fondamentales et aussi ancrées dans la mentalité du Québec que le droit pour les femmes à disposer de leur propre corps ne peut pas chez nous être quelque chose de discutable ou de négociable.

«Il n’y aura aucun compromis sur cet enjeu.»

Sur les changements climatiques:

«Les conservateurs croient que les lois du marché et le Saint-Esprit vont régler les changements climatiques, ou que ça n’existe pas.

«S’il n’y avait pas eu le Bloc québécois, il y aurait déjà un Énergie Est qui traverserait le Québec.»

Jagmeet Singh, Nouveau Parti démocratique

Sur l’avortement:

«Il n’est pas acceptable d’avoir une discussion sur le droit des femmes de décider.»

Sur la loi québécoise sur la laïcité:

«C’est une loi qui discrimine. Je m’oppose aux lois qui discriminent. Je suis pour les lois qui rassemblent.»

Sur l’aide médicale à mourir:

«À mon avis, c’est trop limité. On va ouvrir les critères. Actuellement ils sont trop limités. (…) Je suis prêt à prendre un engagement.»