Quelques éléments à surveiller pendant le discours sur l’état de l’Union

WASHINGTON — Le président Donald Trump, sur le point d’être acquitté par le Sénat dans le cadre de son procès en destitution, fera preuve d’un «optimisme inébranlable» lors de son troisième discours sur l’état de l’Union, mardi soir. Son discours devrait être l’occasion pour lui de détourner les projecteurs de sa mise en accusation pour les braquer sur sa volonté d’être réélu en novembre.

Le contraste avec son discours de l’année précédente sera frappant. À ce moment-là, les démocrates venaient tout juste de remporter la majorité à la Chambre des représentants. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi avait forcé M. Trump à «rouvrir» le gouvernement. Les applaudissements narquois de Mme Pelosi, placée tout juste derrière M. Trump pendant le discours, donnaient l’impression qu’elle se moquait du président des États-Unis devant le monde entier.

Voici quelques éléments à surveiller pendant le discours de Donald Trump mardi soir.

___

Trump contre Pelosi

M. Trump se présentera devant le Congrès fort de ce qu’il présentera comme deux victoires: l’échec technique des démocrates de l’Iowa qui a retardé la publication des résultats des caucus de lundi, et son acquittement au Sénat prévu mercredi.

«Les caucus démocrates sont un désastre absolu. Rien ne fonctionne, comme quand ils dirigeaient le pays», a écrit M. Trump sur Twitter mardi matin.

Observez son langage corporel lorsqu’il gravira les marches de la tribune — à quelques mètres de Mme Pelosi — devant cette même Chambre des représentants qui a cherché à le destituer.

Le juge en chef John Roberts, qui préside le procès en destitution de M. Trump au Sénat, sera également présent.

M. Trump et Mme Pelosi ne se sont pas adressé la parole depuis cet échange tendu à la Maison-Blanche en octobre au cours duquel Mme Pelosi s’est levée, a pointé M. Trump du doigt et a carrément suggéré qu’il était contrôlé par le président de la Russie. «Tous les chemins mènent à Poutine», avait-elle dit, avant de sortir.

Ce moment très inhabituel a été immortalisé sur une photo désormais célèbre que M. Trump a publiée et que Mme Pelosi a affichée en haut de sa page Twitter.

La mise en accusation de M. Trump par la Chambre dans le cadre de la procédure de destitution n’a fait qu’enflammer leur rivalité. Mme Pelosi a déclaré la semaine dernière que M. Trump ne serait jamais véritablement acquitté parce que le Sénat n’a pas tenu de véritable procès avec témoins. Mais, a-t-elle dit avec plaisir: «Il fera toujours partie de ceux qui ont fait face à une procédure de destitution.»

____

Le ton

La Maison-Blanche a indiqué la semaine dernière que le discours soulignerait «l’optimisme de ce qui est possible de faire face au pessimisme injustifié de certains au Congrès». Mais comment M. Trump abordera-t-il la procédure de destitution dont il fait l’objet?

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Hogan Gidley, a déclaré qu’il avait vu le discours et que le mot «destitution» («impeachment» en anglais) n’y figurait pas.

Rien ne garantit toutefois que M. Trump s’en tiendra à son discours écrit. Le président sera dans la même pièce que ses accusateurs et il a tendance à exprimer ses griefs haut et fort, et on sait aussi qu’il dévie souvent du scénario prévu.

___

La paix au Moyen-Orient

M. Trump veut se présenter aux Américains en tant que président qui a amélioré le pays — et la vie des électeurs en particulier. Les thèmes de politique étrangère et de sécurité nationale ne devraient pas être trop présents dans son discours.

M. Trump pourrait tout de même parler de son plan de paix au Proche-Orient. Il a déjà déclaré que ses efforts pour résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens obtiendraient des appuis, car il s’agit d’un accord «gagnant-gagnant» pour les deux parties. En fait, le plan de M. Trump favorise Israël sur des questions litigieuses clés et impose des conditions presque impossibles aux Palestiniens pour qu’ils obtiennent leur État. Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié ce plan de «non-sens».

Si M. Trump ne parle pas de ce plan pendant son discours, cela pourrait indiquer qu’il sait qu’il est en difficulté.

___

L’Iran

Surveillez le ton de M. Trump face à l’Iran à la suite des tirs de missiles iraniens qui ont blessé des soldats américains en Irak, en représailles au meurtre du général iranien Qassem Soleimani par les Américains. Au cours du mois qui s’est écoulé, un calme inquiétant s’est installé dans la région.

M. Trump suggérera-t-il qu’il voudra éventuellement s’asseoir et parler avec les Iraniens? Signalera-t-il que la porte est fermée aux pourparlers? Ou provoquera-t-il Téhéran?

La Maison-Blanche a dit s’attendre à ce que le ton de M. Trump soit «déterminé» et «énergique».

___

Qui sera là

Une partie du suspense porte sur qui sera présent et qui restera à l’écart.

L’équipe de la candidate démocrate à la présidentielle Elizabeth Warren a déclaré lundi soir qu’il était peu probable qu’elle assiste au discours de M. Trump. Une autre candidate démocrate, la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, sera aussi absente à cause d’un autre événement au New Hampshire.

D’autres élus du Congrès auront leurs propres raisons d’assister au discours — ou non.

La sénatrice Mazie Hirono, une démocrate d’Hawaï, a déclaré qu’elle serait présente «pour être un témoin».

«Cela signifie que je n’applaudirai pas. Je ne reconnaîtrai pas. Je serai seulement là en tant que témoin», a-t-elle expliqué.