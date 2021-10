Querelle et reproches en prévision du retour des députés fédéraux à Ottawa

OTTAWA — Les élus fédéraux s’échangent reproches et menaces en prévision de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire le 22 novembre prochain.

Les conservateurs refusent de se plier à la règle de la vaccination obligatoire pour tous. Justin Trudeau leur reproche leur «incohérence». Yves-François Blanchet prévient que les 32 bloquistes seront à Ottawa pour les travaux parlementaires, coûte que coûte.

Le chef du Bloc québécois tient tête ainsi aux libéraux et néo-démocrates qui veulent à nouveau siéger en format hybride permettant à certains de participer, via écrans, aux travaux de la Chambre.

«La pandémie n’est plus un prétexte pour essayer d’avoir un Parlement hybride. Tu fais ta job; ça se passe au parlement», a tonné M. Blanchet, jeudi après-midi, lors d’un point de presse à l’intérieur de l’édifice parlementaire qui abrite la Chambre des communes.

«Si on essaie de nous enfirouaper avec un Parlement hybride que plus rien ne commande puisqu’il va y avoir 22 000 personnes pour la prochaine défaite du Canadien, on va juste dire que nos 32 députés vont être là», a-t-il laissé tomber, en rappelant que rien ne peut empêcher un député d’entrer à la Chambre des communes.

Rien… sauf une règle qui limite l’accès aux personnes vaccinées contre la COVID-19. «Chez nous, c’est réglé», a souligné le chef dont tous les députés sont doublement vaccinés.

Les conservateurs réclament, comme les bloquistes, un retour en personne au parlement pour les 338 députés. Mais, eux, du même souffle, refusent de se voir imposer une obligation d’être vaccinés pour entrer dans les édifices gérés parla Chambre des communes.

Une règle en ce sens a été annoncée mardi soir et, mercredi, les conservateurs l’ont dénoncée, prétextant qu’elle nuit à leur droit de représenter leurs électeurs.

«Ces députés qui représentent ces Canadiens d’un bout à l’autre de ce pays ne devraient pas avoir une dispensation spéciale à cause de leur statut de député qui leur permettrait de ne pas se faire vacciner ou de mettre à risque des citoyens», a lancé le premier ministre Trudeau, lors d’un point de presse jeudi matin.

Et puis, M. Trudeau ne comprend pas pourquoi les députés d’Erin O’Toole refusent de siéger à distance, ce qui les soustrairait à l’obligation d’être vaccinés.

Il a sommé M. O’Toole d’expliquer «l’incohérence» de ses troupes.

Selon le dernier décompte de La Presse Canadienne, 79 des 119 élus conservateurs ont confirmé qu’ils avaient reçu deux doses de vaccins. Deux ont confirmé ne pas avoir été vaccinés, pour des raisons médicales. Un député a déclaré être partiellement vacciné et deux autres ont fait savoir qu’ils refusaient, par principe, de dévoiler leur statut. Les 35 qui restent n’ont simplement pas répondu.

De son côté, le chef du Bloc québécois, qui a eu une réunion avec M. O’Toole, son voisin de bureau, jeudi, dans ce même édifice parlementaire où il a tenu son point de presse, n’a pas voulu discuter de la vaccination des députés conservateurs, «par simple respect».

«Quand il me dit, sur ça (la vaccination des députés), « je vais m’arranger avec ça à l’interne », je respecte simplement ça», a toutefois confié M. Blanchet.

Au parti conservateur, on a décliné l’offre d’ajouter un nouveau commentaire, jeudi. La veille, M. O’Toole s’est contenté d’offrir un compte-rendu écrit de sa rencontre téléphonique avec M. Trudeau où il rapporte avoir reproché au premier ministre «d’utiliser la vaccination comme outil de division politique».