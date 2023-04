Quinte Conservation lance une alerte aux inondations pour l’Ontario

GREATER NAPANEE, Ont. — L’Office de protection de la nature de l’est de l’Ontario a publié un avertissement d’inondation pour plusieurs rivières et lacs du bassin versant qui devraient atteindre leur niveau maximal dimanche, affirmant que des inondations sont imminentes ou se produisent déjà à certains endroits.

Selon Quinte Conservation, les niveaux d’eau de la rivière Moira jusqu’au lac Stoco à Corbyville continuent d’augmenter et seront comparables aux niveaux observés en 2017.

Des pluies persistantes et régulières ont inondé des régions du centre et de l’est du Canada au printemps 2017, provoquant des précipitations record et des inondations généralisées.

Quinte Conservation indique que les rivières supérieures Moira, Black, Skootamatta, Salmon et Napanee ainsi que les lacs du bassin versant ont atteint ou atteignent leur niveau maximal après les précipitations de la semaine dernière, mais qu’aucune condition d’inondation particulière n’est prévue dans le comté de Prince Edward County.

On indique également que le lac Stoco et la rivière Moira dans la municipalité de Tweed ont tous deux approché les niveaux d’une crue décennale, et que les prévisions plus chaudes de la semaine prochaine feront fondre toute neige restante et pourraient entraîner la montée des cours d’eau.

L’Office de protection de la nature conseille que toutes les surfaces de glace restantes doivent être considérées comme instables, ajoutant que le public doit rester prudent près des plans d’eau et rester à l’écart des eaux libres et des cours d’eau à débit rapide.