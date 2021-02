Quinze ans plus tard, Québec solidaire doit se préparer au pouvoir, selon Khadir

MONTRÉAL — Quinze ans après sa création, Québec solidaire (QS) doit se préparer à prendre le pouvoir dès 2022, selon le tout premier député du parti, Amir Khadir, qui a accroché ses patins de la politique en 2018.

En entrevue samedi, M. Khadir, qui était aux premières loges de la fondation de QS, s’est réjoui que sa formation politique «marginale» au départ soit devenue «incontournable» et «l’alternative majeure» de gauche à Québec.

En 2006, le parti Québec solidaire a été fondé à la suite de la fusion entre l’Union des forces progressistes (UFP), duquel M. Khadir était porte-parole, et Option citoyenne, le parti féministe de Françoise David.

Lors de son premier test électoral aux élections générales de 2007, le parti obtient moins de 4 % du vote populaire et ne réussit pas à élire de député. Onze ans plus tard, en 2018, le portrait est totalement différent: il réussit à arracher 16 % des voix, fait élire dix députés et il représente maintenant la deuxième opposition à l’Assemblée nationale.

«C’est un parti qui a su relever le défi de l’institutionnalisation jusqu’à maintenant», a expliqué Éric Montigny, professeur adjoint au département de science politique de l’Université Laval.

«C’est-à-dire qu’il y a eu de la croissance depuis sa fondation, il y a eu une présence soutenue à l’Assemblée nationale au point de devenir un groupe parlementaire reconnu, ce qui n’est pas banal pour un parti politique qui se veut antisystème.»

Mais cela amène des défis, prévient M. Montigny, puisque le parti devra assurer une liaison entre l’aile parlementaire et sa base militante.