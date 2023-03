Quinze initiatives soutenues pour réduire le gaspillage alimentaire

MONTRÉAL — Quinze initiatives des quatre coins de la province se partageront un peu plus de 3,6 millions $ pour réduire le gaspillage alimentaire, que ce soit en réduisant les déchets à la source ou en favorisant le réemploi des restes ou des surplus.

Ce soutien financier de Recyc-Québec est octroyé en amont de la Semaine d’action contre le gaspillage alimentaire, qui aura lieu du 6 au 12 mars.

Recyc-Québec estime à un peu plus de 1700 tonnes la quantité d’aliments qui pourraient éviter d’être produits et jetés inutilement grâce à ces projets. Ceux-ci visent à mieux gérer les surplus, à mieux redistribuer ou transformer les aliments ainsi qu’à réduire les pertes, et ce, à toutes les étapes de la production bioalimentaire.

«Chaque année, 1,2 million de tonnes d’aliments comestibles pourraient répondre à la demande alimentaire des Québécois et Québécoises si elles n’étaient pas perdues et gaspillées», souligne dans un communiqué Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec.

Cette quantité représente 16 % de tous les aliments qui entrent dans le système bioalimentaire de la province, selon la plus récente «Étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaire au Québec».

Cette industrie génère par ailleurs 20 millions de tonnes de gaz à effet de serre, dont 18 % (3,6 millions) sont directement attribuables aux pertes et au gaspillage.

«La lutte contre les changements climatiques passe par des actions concrètes telles que les initiatives annoncées aujourd’hui. Tout comme les consommateurs, les entreprises et organisations québécoises ont un rôle clé à jouer dans cet effort, notamment en agissant dès l’étape de la production alimentaire », relève pour sa part le ministre Benoit Charette, responsable de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des parcs.

Initiatives

Parmi les projets retenus, notons l’entreprise Aliments O’Sole Mio, qui touchera un demi-million de dollars pour améliorer ses équipements et la programmation de ses lignes de production.

L’entreprise Toujours Bon recevra 414 511 $ pour transformer différents sous-produits.

La Pépinière Boucher, située à Saint-Ambroise, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, obtiendra un soutien financier de 408 435$ pour transformer de l’ail déclassé en ail haché ou en purée.

Le Marché SecondLife, de Montréal, se verra verser tout près de 380 000 $ pour augmenter ses capacités d’entreposage, tandis que la Coopérative Radish, qui effectue un maillage entre différents restaurants et traiteurs de la région métropolitaine et les consommateurs, recevra près de 325 000$ pour déployer une solution de gestion d’inventaire intelligente.

Les Banques alimentaires du Québec profiteront d’une subvention de 106 458 $ pour lancer un programme de récupération des produits alimentaires surgelés qui auraient fini à l’enfouissement.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.