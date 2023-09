Quinze tombes «potentielles» dans un ancien pensionnat pour Autochtones du Yukon

CARCROSS, Yukon — Une enquête sur les tombes anonymes et sur les décès d’enfants ayant fréquenté l’ancien pensionnat Chooutla à Carcross, au Yukon, a permis de découvrir 15 tombes «potentielles» sur le site ou à proximité de l’école.

Brian Whiting, de la société GeoScan établie en Colombie-Britannique qui a effectué la recherche par radar pénétrant dans le sol, affirme que des travaux «plus invasifs» seraient nécessaires pour confirmer si les sites sont des tombes, mais leur emplacement est cohérent avec les récits des survivants.

M. Whiting affirme que Geoscan a fouillé plus de 37 000 mètres carrés de terrain et que les 15 sites potentiels ont été trouvés dans un rayon de 58 mètres carrés autour du lieu de l’ancien pensionnat.

Le National Student Memorial Register du Centre national pour la vérité et la réconciliation répertorie 20 élèves décédés à Chooutla.

Les chercheurs affirment avoir également utilisé des documents d’archives pour identifier 33 élèves décédés à l’école ou peu de temps après y avoir été blessés.

Nicole Marion, du groupe de recherche Know More, relate que leurs travaux ont débuté en janvier 2022 et comprenaient 4500 documents d’archives et diverses demandes d’accès à l’information.

Mme Marion dit que les chercheurs disposent de «piètres» informations sur l’endroit où les 33 enfants qu’ils ont identifiés ont été enterrés.

Elle ajoute que sur les 1300 enfants emmenés à l’école, ils ne connaissent que le nom de 900 d’entre eux et le lieu de résidence d’environ 730 d’entre eux.