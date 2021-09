Racisme, COVID-19 et climat occupent le devant de la scène à l’ONU

CAMEROON, Cameroun — Le racisme, la crise climatique et l’aggravation des divisions dans le monde occuperont le devant de la scène aux Nations unies mercredi, un jour après que le chef de l’ONU a lancé un sombre avertissement selon lequel «nous sommes au bord du gouffre».

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, plus d’une vingtaine de dirigeants mondiaux sont apparus en personne à l’Assemblée générale des Nations unies le jour de l’ouverture de leur réunion annuelle. L’atmosphère était plutôt sombre.

Le président chinois Xi Jinping a averti que «le monde est entré dans une période de nouvelles turbulences et de transformations».

Le président finlandais Sauli Niinistö a déclaré : «Nous sommes en effet à un moment critique.» Et le président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, a mentionné : «Le futur élève la voix contre nous : il faut moins d’armes militaires, plus d’investissements dans la paix!»

À l’ouverture mardi de la réunion de près d’une semaine, orateur après orateur ont dénoncé les inégalités et les divisions profondes qui ont empêché une action mondiale unie pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, qui a fait près de 4,6 millions de morts et qui fait toujours rage, et l’incapacité à suffisamment lutter contre la crise climatique qui menace la planète.

La COVID-19 et le climat resteront certainement des questions prioritaires pour les chefs d’État et de gouvernement. Mais l’ordre du jour de l’ONU de mercredi mettra d’abord en lumière la commémoration du 20e anniversaire de la controversée Conférence mondiale contre le racisme à Durban, en Afrique du Sud, qui avait été dominée par des affrontements au Moyen-Orient et l’héritage de l’esclavage.

Les États-Unis et Israël s’étaient retirés, lors de la réunion, d’un projet de résolution qui critiquait Israël et comparait le sionisme au racisme – une disposition qui a finalement été abandonnée. Vingt pays boycottent la commémoration de mercredi, selon la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, qui a exhorté davantage de pays à se joindre à eux « pour continuer à lutter contre le racisme, le sectarisme et l’antisémitisme ».

Après la commémoration, les chefs d’État recommenceront à prononcer leurs discours annuels dans la vaste salle de l’Assemblée générale. Parmi les orateurs figurent le roi Abdallah II de Jordanie, le président indonésien Joko Widodo et le président kenyan Uhuru Kenyatta.

L’évaluation la plus sévère de la crise mondiale actuelle est peut-être celle du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a ouvert son discours sur l’état du monde en sonnant une «alarme», déclarant que «le monde doit se réveiller».

«Notre monde n’a jamais été plus menacé ou plus divisé», a-t-il déclaré. «Nous sommes confrontés à la plus grande cascade de crises de notre vie.»

«Nous sommes au bord du gouffre – et nous allons dans la mauvaise direction», a prévenu le secrétaire général.

Antonio Guterres a souligné les «inégalités flagrantes et surdimensionnées» dans la lutte contre la COVID-19 et les «alarmes climatiques» qui polarisent les gens et paralysent les sociétés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la pandémie rappelait «que le monde entier fait partie d’une grande famille».

«Mais nous avons lamentablement échoué au test de solidarité auquel nous avons été soumis», a-t-il déclaré. «C’est une honte pour l’humanité que le nationalisme vaccinal soit toujours pratiqué par différentes méthodes», et les pays sous-développés et les segments pauvres des sociétés ont été «littéralement laissés à leur sort face à la pandémie».

Quant à la crise climatique, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que ceux qui ont causé le plus de dommages à la nature, à l’atmosphère et à l’eau, «et quiconque a exploité sauvagement les ressources naturelles» devraient apporter la plus grande contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.

«Contrairement au passé, cette fois, personne ne peut se permettre le luxe de dire: « Je suis puissant, donc je ne paierai pas la facture » parce que le changement climatique traitera l’humanité de manière tout à fait égale», a déclaré le leader turc. «Le devoir pour nous tous est de prendre des mesures contre cette énorme menace, avec un partage équitable de la charge.»

Le président roumain Klaus Iohannis a trouvé quelque chose de positif dans la crise de la COVID-19.

«Alors que la pandémie a affecté presque tous les aspects de notre vie», a-t-il déclaré, «elle nous a également fourni des occasions d’apprendre, de s’adapter et de mieux faire les choses».

Mardi, deux des discours les plus suivis ont été prononcés par le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press samedi, Antonio Guterres a averti que le monde pourrait plonger dans une nouvelle guerre froide probablement plus dangereuse si la Chine et les États-Unis ne réparent pas leur relation «complètement dysfonctionnelle». Il a indiqué que «malheureusement, aujourd’hui, nous n’avons qu’une confrontation».

Le secrétaire général a répété ce thème dans son discours de mardi en déclarant : «Je crains que notre monde ne se dirige vers deux ensembles différents de règles économiques, commerciales, financières et technologiques, deux approches divergentes dans le développement de l’intelligence artificielle — et finalement deux différentes stratégies géopolitiques. C’est une recette pour les problèmes.»

Joe Biden a déclaré dans son discours à l’ONU que les États-Unis n’essayaient pas de diviser ou de provoquer la confrontation.

«Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides», a-t-il déclaré. «Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui s’engage et cherche à résoudre pacifiquement des défis communs, même si nous avons des désaccords intenses dans d’autres domaines.»

S’exprimant plus tard, Xi Jinping a déclaré que les différends entre les pays «doivent être traités par le dialogue et la coopération».

«Le succès d’un pays ne signifie pas nécessairement l’échec d’un autre», a déclaré Xi Jinping. «Le monde est assez grand pour accueillir le développement et le progrès communs de tous les pays.»

Traditionnellement, le premier pays à prendre la parole était le Brésil, dont le président, Jair Bolsonaro, a repoussé les critiques sur sa gestion de la pandémie et a vanté les données récentes indiquant une baisse de la déforestation amazonienne. Il a déclaré qu’il cherchait à contrer l’image du Brésil dépeinte dans les médias, vantant son pays comme un endroit idéal pour l’investissement et faisant l’éloge de son programme de protection sociale relatif à la pandémie.

Jair Bolsonaro a déclaré que son gouvernement avait distribué avec succès les premières doses de vaccin à la majorité des adultes, mais ne soutenait pas les passeports vaccinaux ou ne forçait personne à se faire vacciner. Il a déclaré à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière qu’il n’était toujours pas vacciné.

«D’ici novembre, tous ceux qui choisissent de se faire vacciner au Brésil seront pris en charge», a déclaré Jair Bolsonaro à l’Assemblée générale.

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Quiroga, qui était avec Jair Bolsonaro, a ensuite été déclaré positif au coronavirus et il restera isolé aux États-Unis, a indiqué le gouvernement. Marcelo Quiroga a reçu sa première injection du vaccin contre le coronavirus en janvier.

