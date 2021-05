Radiodiffusion: Erin O’Toole promet d’abroger C-10 s’il devient premier ministre

OTTAWA — Le chef conservateur Erin O’Toole promet d’abroger la réforme libérale de la Loi sur la radiodiffusion, appuyée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec, s’il est porté au pouvoir. Et il présenterait un autre projet de loi qui remplirait environ les mêmes objectifs, mais à saveur conservatrice.

M. O’Toole en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse, dans un hôtel d’Ottawa, devant un écran affichant le slogan «Agir pour la liberté d’expression» dans les deux langues officielles.

Il a dit qu’un gouvernement conservateur présenterait un projet de loi qui obligerait les compagnies étrangères à dépenser une part importante de leurs revenus pour produire du contenu original canadien en français et en anglais — un objectif rempli par le projet de loi C-10 du gouvernement Trudeau.

M. O’Toole promet du même coup de «réduire les frais et les formalités administratives pour permettre aux radiodiffuseurs canadiens d’être plus compétitifs».

Questionné sur l’effet qu’aurait sa proposition au Québec, où il y a un plus grand consensus pour adopter C-10 que dans le reste du Canada, il a sous-entendu que son approche serait en fait meilleure.

«C’est possible de protéger la culture, l’identité québécoise, mais en même temps, protéger la liberté d’expression. C’est pourquoi je vais révoquer l’approche de M. Trudeau, de M. Guilbeault, et avoir une approche plus claire sur la culture, (…) avec respect pour les libertés des Canadiens», a-t-il dit.

Selon M. O’Toole, ce projet de loi des libéraux, qui accorde «des pouvoirs immenses et vagues au CRTC» selon lui, «va à l’encontre de ce que le Québec veut», c’est-à-dire plus de pouvoirs en culture.

Depuis trois semaines, les conservateurs martèlent sur toutes les tribunes possibles que C-10 a pour objectif de réglementer le contenu publié par les utilisateurs sur les médias sociaux. Ils en ont contre le retrait d’un article, lors de l’étude du projet de loi, qui prévoyait une exemption pour YouTube entre autres.

Dans les faits, C-10 vient imposer un cadre réglementaire aux géants du web afin de les soumettre à la Loi sur la radiodiffusion. Ce sont ces plateformes, et non les utilisateurs, qui seront tenues de payer des redevances et de contribuer à la création et la diffusion de contenu canadien.

La pression était telle que les conservateurs ont demandé — et obtenu — l’arrêt de l’étude du projet de loi, le temps d’obtenir un avis du ministère de la Justice pour vérifier si C-10 tel qu’amendé est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Le verdict est tombé jeudi en journée: c’est le cas.

Vendredi, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, va comparaître devant le comité qui étudie C-10 pour défendre son projet de loi.