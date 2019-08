Rage du raton laveur: début de l’épandage d’appâts vaccinaux en Montérégie

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec poursuit sa lutte contre la rage du raton laveur afin de s’assurer que ce virus, mortel et transmissible à l’humain, ne traverse pas la frontière américaine.

Pour ce faire, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs procède à nouveau cet été à l’épandage d’appâts vaccinaux dans 68 municipalités de la Montérégie du 17 au 29 août dans le but de maintenir l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur.

L’épandage par avion s’est amorcé en fin de semaine au-dessus de 32 municipalités de la Montérégie situées pour la plupart près de la frontière avec l’État du Vermont.

De l’épandage manuel s’amorcera mardi dans 36 autres municipalités de la Montérégie, situées principalement à proximité de la frontière avec l’État de New York.

Les coûts pour l’intervention de cette année s’élèvent à 1,1 million $, ce qui représente le budget pour l’ensemble du programme de lutte contre la rage pour l’année financière en cours, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. La facture inclut les interventions de contrôle et de surveillance sur un territoire de plus de 2800 kilomètres carrés.

Les appâts vaccinaux ont l’apparence d’un gros ravioli vert olive afin de bien se dissimuler en forêt. Ils sont très solides et conçus pour être perforés par les dents animales, de sorte qu’ils ne représentent aucun danger pour les enfants. Il faut tout de même éviter de les manipuler.

Quant aux animaux attirés par cet appât, ils deviennent immunisés contre la rage lorsqu’ils croquent dans l’appât et consomment le liquide vaccinal qu’il contient.