Rappel de champignons de marque Carleton pour une possible contamination

OTTAWA — La compagnie Carleton Mushroom rappelle certains de ses champignons en raison d’une possible contamination par la bactérie Listeria.

Le rappel comprend des champignons blancs tranchés de marque Carleton, des champignons blancs tranchés biologiques, des champignons cremini tranchés, ainsi que des champignons blancs tranchés de marque PC Biologique.

Les champignons ont été vendus dans des emballages de 227 grammes avec une date de péremption du 8 novembre.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme qu’ils ont été commercialisés au Québec et en Ontario, et peut-être dans d’autres provinces et territoires.

Elle note que les champignons doivent être jetés ou retournés là où ils ont été achetés.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n’a été signalé. Les symptômes d’empoisonnement à la Listeria peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, des maux de tête sévères, une raideur de la nuque et même la mort.