Rappel de chapeaux de soleil pour bébés à cause d’un risque d’étouffement

OTTAWA — Santé Canada annonce le rappel de plus de 64 000 chapeaux de soleil pour bébés de marque Joe Fresh qui ont été vendus de janvier à juin derniers au pays en raison d’un risque d’étouffement.

En date du 28 juin dernier, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés relativement à l’utilisation de ces produits au Canada.

Le ministère précise que le ruban utilisé pour attacher le chapeau peut se détacher, ce qui présente un risque d’étouffement pour les enfants. Les produits visés par le rappel sont de tailles 0 à 12 mois et de 12 à 24 mois. Ces chapeaux fabriqués en Chine étaient offerts en différentes couleurs et divers motifs.

Santé Canada demande à la population de cesser immédiatement d’utiliser les produits et les retourner dans un magasin associé à l’épicier canadien Loblaw pour obtenir un remboursement complet.

Au Québec, les chapeaux visés par le rappel ont pu avoir été vendus dans les magasins Club Entrepot, Maxi, Pharmaprix, Presto, Provigo, Provigo le Marché, AXEP et Intermarché. Dans l’Atlantique, ils ont pu avoir été proposés dans les magasins Dominion, No Frills, Atlantic Superstore, Cash & Carry, Independent, Shoppers Drug Mart et certains magasins indépendants affiliés.

Santé Canada rappelle qu’en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.