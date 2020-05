Rappel d’un test de dépistage dont le Québec avait commandé 200 000 exemplaires

QUÉBEC — Santé Canada soulève des doutes sur l’efficacité d’une trousse de dépistage rapide de la COVID-19 mise au point par une entreprise canadienne, auprès de laquelle le gouvernement du Québec a commandé 200 000 de ces tests.

Spartan Bioscience a annoncé dimanche le rappel de ces nouveaux dispostifs, qui avaient obtenu l’approbation de Santé Canada le mois dernier. L’entreprise de biotechnologie établie à Ottawa souligne que c’est de l’efficacité du prélèvement de l’échantillon dont le ministère fédéral de la Santé doute, et non de l’analyse par l’appareil portatif nommé le «cube». Dans l’attente d’études supplémentaires, la trousse pourra continuer d’être utilisée à des fins de recherche seulement, et non pour poser des diagnostics.

Le ministère de la Santé du Québec confirme avoir placé une commande pour 200 000 tests et 100 machines «cubes» auprès de Spartan, d’une valeur de 16 millions $. Une partie de cette commande devait lui parvenir le 31 mai, précise-t-on, mais le gouvernement ne misait pas sur son arrivée pour accélérer ses efforts de dépistage, tel qu’annoncé cette semaine en vue du déconfinement.

«Dans le cas, où l’appareil ne reçoit pas l’homologation requise, la commande sera annulée en vertu d’une clause prévue à cet effet», peut-on lire dans un courriel transmis à La Presse canadienne par le services des communications du ministère de la Santé du Québec.