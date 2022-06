Rapport: des lacunes qui compromettent la transition énergétique du Québec

Le gouvernement Legault devra exercer un sérieux coup de barre s’il souhaite atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, selon un rapport de la commissaire au développement durable, Janique Lambert, qui soulève suffisamment de lacunes pour compromettre la transition énergétique du Québec.

Le rapport de la commissaire au développement durable, publié mercredi matin à l’Assemblée nationale, note que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) n’exercent pas une «gouvernance intégrée efficace» pour permettre la cohérence et la coordination des actions dans la lutte contre les changements climatiques.

Une gestion inefficace

Le rapport de 167 pages souligne que 80 % des dépenses prévues au fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC) sont destinées à des projets qui «n’ont pas d’indicateurs ni de cibles adéquats».

Ces projets représentent 5,4 milliards $ des 6,7 milliards $ de dépenses prévues au FECC.

En conférence de presse, la commissaire a donné l’exemple du programme Écoperformance, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises.

«Ce programme avait une certaine cible pour 2020, puis on se rend compte qu’il atteint seulement 53 % de sa cible» et pourtant, le programme a été reconduit, sans que la cible soit changée, «puis en remettant de l’argent supplémentaire», a fait savoir Janique Lambert.

«Plus le ministère tarde à réviser ces actions, plus il engage des sommes importantes sans que des améliorations soient apportées», souligne son rapport.

En février 2022, la commissaire et son équipe ont déterminé qu’il n’était pas possible d’évaluer la performance de près de 90 % des 78 actions du plan de mise en œuvre 2021-2026 «qui sont en cours et financées par le FECC puisqu’elles n’avaient pas d’indicateur ou qu’elles avaient des indicateurs inadéquats».

La commissaire a souligné que selon le Cadre de gestion du Plan pour une économie verte 2030, les indicateurs et les cibles doivent pourtant être «déterminés conjointement par les partenaires et le MELCC préalablement à la mise en œuvre des actions».

Des lacunes qui peuvent compromettre la transition

La commissaire Lambert écorche également le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), qui «ne gère pas de manière efficace et efficiente la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030, alors qu’il en a la responsabilité».

Elle souligne que «la mise en place de plusieurs mesures ne se déroule pas comme elle le devrait», ce qui engendre du retard dans l’atteinte des résultats prévus. Certaines lacunes risquent d’ailleurs «de compromettre la transition énergétique du Québec».

Par exemple, le MERN ne dresse pas un portrait complet de la progression des résultats des mesures déployées, il n’exerce pas une gouvernance intégrée de la transition énergétique, comme il est stipulé dans «sa loi constitutive», et «les décideurs ne sont pas adéquatement informés de l’évolution de l’atteinte des cibles à l’horizon 2030 ni des enjeux pouvant la compromettre, ce qui ne leur permet pas de prendre des décisions éclairées».