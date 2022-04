Rapport du GIEC: il est essentiel d’agir rapidement, insiste Guilbeault

OTTAWA — Il est essentiel d’agir rapidement pour lutter contre les changements climatiques, a réitéré lundi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, à la suite du dévoilement d’un nouveau rapport du GIEC.

«Les données scientifiques montrent qu’il est vital que les pays en fassent davantage et agissent plus rapidement pour lutter contre les changements climatiques et garder le cap sur l’objectif de l’Accord de Paris, qui est de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le document du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) révèle que les températures sur Terre augmenteront trop à moins que les émissions de gaz à effet de serre ne chutent plus rapidement que ce à quoi les pays se sont engagés.

Le ministre Guilbeault, un ex-militant écologiste notoire, a estimé que les Canadiens «réclament des mesures climatiques ambitieuses qui permettront de réduire les gaz à effet de serre tout en favorisant la vitalité de l’économie».

La semaine dernière, le gouvernement Trudeau a dévoilé un plan ayant pour objectif de réduire d’au moins 40 % les émissions canadiennes d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

«En agissant de la sorte, le Canada assure à la population canadienne transparence et imputabilité alors que le gouvernement s’emploie à atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050», a déclaré lundi le ministre.

Les gouvernements ont convenu dans l’Accord de Paris de 2015 de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius durant ce siècle, et idéalement sous les 1,5 degré Celsius.