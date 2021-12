Rapport: Feu vert aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir

QUÉBEC — Toute personne ayant reçu un diagnostic d’Alzheimer devrait pouvoir signer une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

Telle est la principale recommandation apparaissant dans le rapport de la commission spéciale formée d’une douzaine de députés, qui a été déposé mercredi à l’Assemblée nationale.

Ce rapport, qui contient au total 11 recommandations, relance le débat sur ce sujet délicat, qui polarise l’opinion publique depuis des années.

Si les élus acceptent d’y donner suite en modifiant la loi, la demande anticipée pourrait en fait être formulée par toute personne ayant reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude.

En mars, la commission, présidée par la députée caquiste Nancy Guillemette, avait reçu le mandat de se prononcer sur la pertinence de modifier la loi sur les soins de fin de vie, de manière à élargir ou non l’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) aux personnes inaptes, qu’on pense à celles souffrant de la maladie d’Alzheimer, et celles souffrant de troubles mentaux.

En clair, les élus devaient décider s’il fallait autoriser les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, des demandes formulées quand la personne est saine d’esprit, mais administrées au moment où elle ne l’est plus, ne pouvant donc plus donner son consentement.

Or, la loi, adoptée en 2014, fixe des critères très stricts pour pouvoir réclamer d’un médecin qu’il abrège nos souffrances. Le consentement éclairé du patient, jusqu’à l’article de la mort, est au cœur du processus, sauf exception. Les personnes ayant reçu un diagnostic d’Alzheimer n’y ont donc pas accès, en aucune circonstance.

Depuis, plus de 7000 personnes ont pu abréger leurs souffrances grâce à l’AMM au Québec, dont 2270 l’an dernier. La moyenne d’âge est de 73 ans. Trois sur quatre souffraient d’un cancer.

Actuellement, pour y avoir droit, un patient doit notamment être majeur, atteint d’une maladie grave et incurable, et affirmer éprouver des souffrances physiques ou psychologiques intolérables. Surtout, il doit être apte à consentir jusqu’à la fin au traitement. Depuis juin dernier, la loi a cependant été assouplie dans le sens d’autoriser un délai de 90 jours entre le consentement donné et l’administration du traitement, si le patient est devenu inapte dans l’intervalle.

Une consultation sur ce sujet délicat a été menée durant sept jours au printemps dernier et au mois d’août. Des experts étaient venus exhorter les élus à élargir l’accès à la procédure, affirmant que certains grands malades renonçaient à prendre leurs médicaments, s’exposant à d’horribles souffrances, de crainte de perdre conscience et de ne plus y avoir droit le moment venu.

Au moment de l’adoption de la loi, le patient devait être «en fin de vie» pour y accéder, mais ce critère a été éliminé en 2020, en réponse à un jugement de la Cour supérieure donnant raison à Nicole Gladu et Jean Truchon, qui éprouvaient de graves problèmes de santé sans être à l’agonie.