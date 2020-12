Rapport: l’exploitation sexuelle des mineures doit devenir une priorité nationale

QUÉBEC — La lutte à l’exploitation sexuelle des mineurs, en grande majorité des filles, devrait être hissée au rang des priorités nationales, selon un groupe d’élus.

Le groupe de travail qui s’est penché sur la question depuis 18 mois en est venu à la conclusion que la plus grande importance devait être accordée au fléau de l’exploitation sexuelle des jeunes filles, souvent des fugueuses dont la vie est bousillée du jour au lendemain par des proxénètes sans scrupules.

Le rapport du groupe de 13 députés, rendu public jeudi, contient 58 recommandations adressées au gouvernement, et visant à la fois la répression des proxénètes et des clients, de même qu’une meilleure protection des jeunes victimes, certaines n’ayant que 12 ou 13 ans.

La commission spéciale transpartisane chargée d’analyser cette situation a lu 63 mémoires et entendu 67 témoins, dont plusieurs experts.

Si le gouvernement donne suite au rapport, les hommes qui cherchent à obtenir des services sexuels d’adolescentes pourraient bientôt s’en mordre les doigts, tout comme les proxénètes qui les exploitent.

La commission recommande notamment au gouvernement de fournir davantage de ressources financières aux services policiers, qui verraient à multiplier les opérations destinées à épingler les clients abuseurs.

Le nom des clients reconnus coupables devrait figurer dans le registre national des délinquants sexuels.

On estime aussi que les peines imposées aux proxénètes sont beaucoup trop légères, particulièrement quand le coupable exploitait plusieurs jeunes filles. On recommandera donc aux tribunaux de privilégier les sentences cumulatives, contrairement à ce qui se passe présentement. Québec devrait réclamer à Ottawa de faire le changement nécessaire, comme il s’agit d’une infraction relevant du Code criminel.

Le commerce des jeunes filles est lucratif: on estime que chacune d’entre elles peut rapporter jusqu’à 300 000 $ par année à son proxénète. Réduite à une simple marchandise, elle-même n’empochera bien souvent pas un sou.

En entrevue, au mois d’août, l’ancien président de la commission et ancien policier, Ian Lafrenière, devenu depuis ministre responsable des Autochtones, faisait valoir que le phénomène ne cessait de prendre de l’ampleur au Québec, devenu une « plaque tournante » de l’exploitation sexuelle des jeunes au Canada.

Le rapport comporte cinq volets et mise aussi sur la prévention et la sensibilisation. On veut aussi offrir aux jeunes une meilleure éducation sexuelle.

Le groupe recommande de plus que ces adolescentes puissent être reconnues officiellement comme des victimes, ce qui leur donnerait accès au programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Cela pourrait contribuer à leur éviter de retomber dans la prostitution, une fois sorties des griffes de leur proxénète.

On mise également sur une meilleure formation des professionnels appelés à côtoyer des jeunes, enseignants et infirmières, pour les outiller à détecter les adolescentes transformées en esclaves sexuelles ou qui risquent de l’être. La formation des policiers serait aussi améliorée.

Selon le document de consultation produit par la commission, on estimait qu’un homme en quête de services sexuels d’une adolescente pouvait en trouver dans plus de 600 établissements au Québec, et surtout dans la métropole, où on dénombrerait quelque 330 lieux liés à l’industrie du sexe : bars de danseuses, salons de massage et agences d’escortes.

Les réseaux sociaux jouent un rôle-clé pour faciliter le recrutement de jeunes filles vulnérables et de clients.