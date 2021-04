Rapprochement des francophonies canadiennes: un sommet en formule virtuelle

Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes se tiendra finalement sous forme virtuelle du 12 au 17 juin.

Ce rendez-vous, qui vise à créer une «solidarité renouvelée» entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes, devait initialement avoir lieu à l’été 2020 à Québec, mais il a dû être reporté d’un an en raison de la pandémie de COVID-19.

L’auteur-compositeur-interprète Jean-François Breau agira à titre de porte-parole de l’événement, une initiative conjointe du gouvernement du Québec et de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

«Je représente un des trois millions de francophones hors Québec», a témoigné celui qui est né en Ontario et qui a grandi dans la péninsule acadienne.

En conférence de presse, dimanche matin, la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a fait valoir que le Québec doit assumer sa responsabilité de «forteresse du français» au pays.

«On a pleinement conscience, au Québec, qu’on est entouré d’une mer d’anglophones. Imaginez comment les autres francophonies canadiennes se sentent, a-t-elle fait valoir. C’est extrêmement important qu’on prenne conscience qu’on n’est pas seuls.»

Le sommet s’inscrit par ailleurs dans le cadre du renouvellement de la politique québécoise en matière de francophonie canadienne, pour laquelle la première phase de consultations publiques est en cours.

«Pourquoi un sommet et pourquoi maintenant? Vous savez comme moi que le statut du français au Canada est en train de glisser», a signalé le président de la FCFA, Jean Johnson. Pour réaffirmer la place de cette langue commune, il est selon lui primordial d’«apprendre — ou réapprendre — à se connaître».

Le sommet réunira jusqu’à 500 participants: des représentants de gouvernements et d’organismes seront de la partie, de même que des citoyens engagés.

La programmation prévoit des activités culturelles, de réseautage et de discussion qui se concluront avec la présentation d’une émission spéciale de «Belle et Bum». Celle-ci doit ensuite être diffusée à l’automne 2021 sur les ondes de Télé-Québec.