Rares sont les adultes vaccinés, actifs et qui dorment suffisamment

MONTRÉAL — Moins de 10 % des adultes américains ont été vaccinés contre la grippe au cours des douze derniers mois, font suffisamment d’activité physique et dorment assez, révèle une nouvelle étude des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis.

Ces trois facteurs ont été retrouvés chez seulement 8,5 % des quelque 30 000 adultes étudiés, dont les profils avaient été extraits de l’édition 2020 du National Health Interview Survey.

La prévalence était la plus faible chez les personnes âgées; chez les personnes hispaniques et noires non hispaniques; chez les sujets qui fumaient ou ont déjà fumé; et chez les femmes ayant récemment accouché.

La prévalence était aussi faible chez les sujets qui avaient des antécédents de maladie coronarienne, d’hypertension, d’accident vasculaire cérébral, de diabète et de bronchopneumopathie chronique obstructive.

Un peu moins de la moitié des sujets avaient été vaccinés contre la grippe au cours de la dernière année, environ les trois quarts dormaient assez, et moins du quart faisaient suffisamment d’activité physique.

«Les prestataires de soins primaires peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de ces comportements au sein de la population, en mettant l’accent sur les patients plus âgés, hispaniques ou noirs non hispaniques, en post-partum ou ayant des antécédents de coronaropathie, d’hypertension, d’accident vasculaire cérébral, de diabète ou de BPCO, autant de facteurs associés à un risque accru de complications liées à la grippe», écrivent les auteurs de l’étude.

Les prestataires de soins primaires pourraient donc «réduire l’incidence et la gravité de la grippe saisonnière» en combinant «les campagnes de vaccination avec des conseils sur le sommeil et l’activité physique», ajoutent-ils, avec une attention particulière accordée aux «populations les plus vulnérables aux complications de la grippe et présentant la plus faible prévalence conjointe de comportements préventifs à l’égard de la grippe».

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le Journal of Primary Care and Community Health.